Каталонський клуб святкував перемогу з рахунком 3:2. Після зустрічі під час церемонії нагородження стався неприємний епізод з гравцями Реала, повідомляє 24 Канал.
Що сталось після Ель Класіко?
Мадридці отримали срібні нагороди за вихід у фінал Суперкубка. Під час нагородження гравці Барселони вишикувались у коридор пошани, щоб привітати свого суперника.
Проте самі футболісти "бланкос" відмовились зробити аналогічний жест у бік переможців. Причому тодішній коуч Реала Хабі Алонсо закликав своїх підопічних вишикуватися в коридор пошани.
Але лідери команди Кіліан Мбаппе та Родріго у зневажливій формі відкинули ідею Алонсо та закликали партнерів по команді залишити поле. У підсумку Хабі пішов за ними.
Як гравці Реала відмовились від коридору пошани: дивитися відео
Зазначимо, що вже на наступний день Алонсо залишив Реал. За чутками у ЗМІ, іспанець сам подав у відставку, адже відчув, що гравці не готві сприймати його ідеї та цінності.
Як Реал виступає у сезоні 2025 – 2026?
- Минулого року мадридці не здобули жодного трофея, через що команду залишив Карло Анчелотті. Йому на заміну прийшов ексгравець Реала Хабі Алонсо, який до цього успішно попрацював у Баєрі.
- Іспанець довів клуб до півфіналу Клубного чемпіонату світу. А вже на старті сезону 2025 – 2026 здобув сім перемог поспіль в усіх турнірах.
- У жовтні "бланкос" здолали Барселону в Ла Лізі та відірвались від суперника на п'ять очок. Проте з початку листопада на команду чекав спад. Реал виграв лише два з восьми матчів поспіль, пропустивши каталонців вперед.
- На момент звільнення Алонсо мадридці відстають від Барселони на чотири бали. У свою чергу в Лізі чемпіонів Реал здобув 4 перемоги та 2 поразки, завдяки чому посідає 7 місце в турнірній таблиці.
- На чолі із Алонсо Реал провів 34 матчі – 24 перемоги, 4 нічиї та 6 поразок. Новим наставником клубу став інший ексгравець "бланкос" Альваро Арбелоа.