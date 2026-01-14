Каталонский клуб праздновал победу со счетом 3:2. После встречи во время церемонии награждения произошел неприятный эпизод с игроками Реала, сообщает 24 Канал.

Что произошло после Эль-Класико?

Мадридцы получили серебряные награды за выход в финал Суперкубка. Во время награждения игроки Барселоны выстроились в коридор почета, чтобы поздравить своего соперника.

Однако сами футболисты "бланкос" отказались сделать аналогичный жест в сторону победителей. Причем тогдашний коуч Реала Хаби Алонсо призвал своих подопечных выстроиться в коридор почета.

Но лидеры команды Килиан Мбаппе и Родриго в пренебрежительной форме отвергли идею Алонсо и призвали партнеров по команде покинуть поле. В итоге Хаби пошел за ними.

Отметим, что уже на следующий день Алонсо покинул Реал. По слухам в СМИ, испанец сам подал в отставку, ведь почувствовал, что игроки не готовы воспринимать его идеи и ценности.

Как Реал выступает в сезоне 2025 – 2026?