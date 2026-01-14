Каталонский клуб праздновал победу со счетом 3:2. После встречи во время церемонии награждения произошел неприятный эпизод с игроками Реала, сообщает 24 Канал.
По теме Легенда Реала Роберто Карлос попал под нож: чемпиону мира сделали операцию на сердце
Что произошло после Эль-Класико?
Мадридцы получили серебряные награды за выход в финал Суперкубка. Во время награждения игроки Барселоны выстроились в коридор почета, чтобы поздравить своего соперника.
Однако сами футболисты "бланкос" отказались сделать аналогичный жест в сторону победителей. Причем тогдашний коуч Реала Хаби Алонсо призвал своих подопечных выстроиться в коридор почета.
Но лидеры команды Килиан Мбаппе и Родриго в пренебрежительной форме отвергли идею Алонсо и призвали партнеров по команде покинуть поле. В итоге Хаби пошел за ними.
Как игроки Реала отказались от коридора почета: смотреть видео
Отметим, что уже на следующий день Алонсо покинул Реал. По слухам в СМИ, испанец сам подал в отставку, ведь почувствовал, что игроки не готовы воспринимать его идеи и ценности.
Как Реал выступает в сезоне 2025 – 2026?
- В прошлом году мадридцы не получили ни одного трофея, из-за чего команду покинул Карло Анчелотти. Ему на замену пришел экс-игрок Реала Хаби Алонсо, который до этого успешно поработал в Байере.
- Испанец довел клуб до полуфинала Клубного чемпионата мира. А уже на старте сезона 2025 – 2026 одержал семь побед подряд во всех турнирах.
- В октябре "бланкос" одолели Барселону в Ла Лиге и оторвались от соперника на пять очков. Однако с начала ноября команду ждал спад. Реал выиграл лишь два из восьми матчей подряд, пропустив каталонцев вперед.
- На момент увольнения Алонсо мадридцы отстают от Барселоны на четыре балла. В свою очередь в Лиге чемпионов Реал одержал 4 победы и 2 поражения, благодаря чему занимает 7 место в турнирной таблице.
- Во главе с Алонсо Реал провел 34 матча – 24 победы, 4 ничьи и 6 поражений. Новым наставником клуба стал другой экс-игрок "бланкос" Альваро Арбелоа.