Ферстаппен попал в эпическую аварию на гран-при Австрии: видео с чемпионом Формулы-1
- Макс Ферстаппен попал в аварию на гран-при Австрии.
- Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли въехал в гонщика Ред Булл.
- Победителем гонки Формулы-1 стал Ландо Норрис из Макларен.
Пилот Ред Булл неудачно провел этап в Шпильберге. Уже на первом круге Макс получил удар в бок и досрочно завершил гонку.
Сезон-2025 в Формуле-1 продолжает набирать обороты. В австрийском Шпильберге прошел 11-й этап "королевских" гонок, на котором доминировали пилоты команды Макларен, сообщает 24 Канал.
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Доминация Макларен
В квалификации торжествовал Ландо Норрис и британец в итоге спокойно довел гонку до победы. Его партнер по команде Оскар Пиастри сумел финишировать вторым. На прошлом этапе Норрис врезался в Пиастри.
Результаты гран-при Австрии-2025:
- Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Габриэль Бортолето (Заубер)
- Нико Гюлькенберг (Заубер)
- Эстебан Окон (Хаас)
А вот для Макса Ферстаппена этап выдался ужасным. Сначала действующий чемпион Формулы-1 занял седьмое место в квалификации. А уже на первом круге гран-при вообще сошел с трассы.
Халепа Ферстаппена
Причиной стала авария, которую спровоцировал Андреа Кими Антонелли из Мерседес. Итальянец въехал в бой Максу, из-за чего оба пилота были вынуждены досрочно завершить гонку.
Авария между Ферстаппеном и Антонелли: смотреть видео
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А вот для пилотов Феррари этап получился удачным. Леклер и Хэмилтон финишировали на 3-4 местах позади представителей Макларен. Это позволило итальянской команде опередить Мерседес в Кубке конструкторов и выйти на второе место.
К слову, после этого этапа обострилась борьба за чемпионство. Ферстаппен существенно ухудшил свои шансы на пятое "золото" подряд, а вот Норрис сократил отставание от Пиастри всего до 15 очков.
Индивидуальный зачет Формулы-1 в сезоне-2025:
- Оскар Пиастри (Макларен) – 216
- Ландо Норрис (Макларен) – 201
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146
- Шарль Леклер (Феррари) – 119
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 91
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Уильямс) – 42
- Эстебан Окон (Хаас) – 23
- Нико Гюлькенберг (Заубер) – 22