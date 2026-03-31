Сын Виталия Кличко дебютировал за Монако: что о нем известно

Украинский центровой Максим Кличко, сын мэра Киева Виталия Кличко, провел свой дебютный матч за Монако в 24-м туре чемпионата Франции. Его команда уверенно победила Ле-Ман и сохранила лидерство в ЛНБ.

О дебюте в Монако и основных фактах из его жизни и карьеры расскажет 24 Канал.

Как прошел дебютный матч Максима Кличко?

Матч завершился уверенной победой Монако со счетом 99:85.

Хозяева установили комфортное преимущество еще в первой четверти, выиграв ее 26:16, и на протяжении всей игры контролировали ситуацию на площадке.

20-летний Максим Кличко провел 4 минуты, за которые попытался один бросок, который не попал, и сделал два подбора, пишет Федерация баскетбола Украины.

Стоит отметить! Команду Монако возглавляет тренерский штаб, в составе которого работает украинец Сергей Гладырь вместе с грузинским специалистом Манучаром Маркоишвили, который ранее играл в Украине.

Но для Максима этот день не ограничился только одним матчем. Сначала он оформил дабл-дабл в игре молодежного чемпионата Франции, где его Монако потерпело поражение в напряженном поединке с двумя овертаймами против Ле-Мана – 117:119.

За 30 минут на площадке Кличко набрал 25 очков (11 из 16 двухочковых, 3 из 4 штрафных), сделал 14 подборов, отдал 3 передачи, совершил 1 перехват при 4 фолах и 2 потерях.

Дебютировал ли Максим Кличко за сборную Украины по баскетболу?

Он дебютировал в составе сборной Украины по баскетболу в феврале 2025 года в матче отбора на Евробаскет против Португалии.

Встреча завершилась победой Украины со счетом 88:60.

За 9 минут на площадке Кличко набрал 7 очков и сделал 2 подбора.

Что известно о Максиме Кличко?