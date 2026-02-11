Манчестер Юнайтед опозорился в матче АПЛ и подвел фаната, который больше года не стрижет волосы

Манчестер Юнайтед активно борется за возвращение в Лигу чемпионов в этом сезоне. Команда уже успела сменить главного тренера, что дало результат.

Вместо Рубена Аморима "красных дьяволов" возглавил Майкл Каррик. Под руководством англичанина МЮ выиграл четыре матча, в том числе у лидеров АПЛ Манчестер Сити и Арсенала, сообщает 24 Канал.

Как Манчестер Юнайтед оступился в АПЛ?

Однако победная серия Каррика прервалась там, где на это меньше всего рассчитывали. В 26-м туре чемпионата Англии Юнайтед пожаловал в гости к Вест Хэму, который борется за выживание.

Лондонцы смогли дать достойный бой манкунианцам и вышли вперед в начале второго тайма. Соучек удачно замкнул прострел от Боуэна. "Молотобойцы" были крайне близки к победе.

Однако Манчестер Юнайтед от поражения спас Беньямин Шешко. Словенец вышел на замену и в компенсированное время сравнял счет, подарив своей команде ничью (1:1).

Почему фанат МЮ не стрижет волосы больше года?

Впрочем этот результат имел важное значение для преданного фаната манкунианцев Фрэнка Илетта. Более чем год назад, в октябре 2024го, парень открыл начал челлендж, за которым стали внимательно следить многие болельщики по миру.

Из-за неудач команды под руководством тогда еще Эрика тен Гага Фрэнк пообещал не стричь волосы, пока Манчестер Юнйтед не выиграет пять матчей подряд.

Различные образы Илетта с длинными волосами / фото из инстаграма Фрэнка:

Однако Илетт, похоже, не рассчитывал, что команда так надолго оставит его без парикмахерской. С октября 2024 года манкунианцы лишь дважды имели серию из трех побед, но не более.

И вот с приходом Каррика "красных дьяволов" прорвало. Несмотря на тяжелый календарь МанЮнайтед разобрался с Манчестер Сити, Арсеналом, Фулхэмом и Тоттенхэмом.

Как Илетт ждал победу против Вест Хэма?

Победа в матче с Вест Хэмом стала бы пятой подряд и позволила бы Илетту наконец избавиться от своей прически. Парень даже собрал друзей и провел стрим во время игры в Лондоне.

Впрочем команда его подвела и оборвала победную серию на показателе в 4 игры. Теперь же Фрэнку придется ждать новой счастливой полосы со стороны "дьяволов".

Стоит отметить, что челлендж Илетта имеет благотворительную цель. Парень поддерживает фонд "Маленькая принцесса", который помогает детям и юношам с облысением из-за онкозаболеваний.

