Обе команды считаются среди главных претендентов на чемпиона АПЛ в текущем сезоне. Это неудивительно, ведь именно Сити и Ливерпуль выигрывали последние восемь сезонов, сообщает 24 Канал.

Как Манчестер Сити разобрался с соперником?

На этот раз обе команды имели проблемы на старте сезона, но к очной встрече подошли в хорошем настроении. Посреди недели в Лиге чемпионов манкунианцы разгромили Боруссию, тогда как Ливерпуль минимально одолел Реал.

На отчетную игру МанСити вышел в почти сильнейшем составе, разве что присутствие Шерки вместо Рейндерса стало неожиданностью. В свою очередь Слот повторил состав на Реал, оставив в запасе Гакпо.

В конце концов Сити взялся за свое уже со старта. Сначала Конате и Мамардашвили привезли пенальти, но Холанд не смог переиграть грузина с отметки. Однако это не сломило атакующий настрой команды Гвардиолы.

Манчестер Сити – Ливерпуль 3:0

Голы: Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Доку, 63.

Уже в середине первого тайма норвежец исправился и успешно замкнул подачу Нунеша с фланга. Ливерпуль смог забить в ответ, но гол ван Дейка после углового не засчитали.

Судья зафиксировал офсайд у Робертсона, который оказался на пути мяча. А уже перед перерывом Нико Гонсалес увеличил преимущество. Здесь ван Дейк уже неудачно подставился под дальний удар хавбека и после его рикошета снаряд оказался в воротах.

А уже в начале второго тайма Доку окончательно добил Ливерпуль. Бельгиец технично сместился с фланга и зряче пробил издали под стойку, установив счет 3:0.

Турнирная таблица АПЛ