Обидві команди вважаються серед головних претендентів на чемпіона АПЛ у поточному сезоні. Це недивно, адже саме Сіті та Ліверпуль вигравали останні вісім сезонів, повідомляє 24 Канал.
До теми 400 днів без стрижки: як Манчестер Юнайтед "знущається" з фаната і до чого тут програші клубу
Як Манчестер Сіті розібрався із суперником?
Цього разу обидві команди мали проблеми на старті сезону, але до очної зустрічі підійшли в гарному настрої. Посеред тижня в Лізі чемпіонів манкуніанці розгромили Боруссію, тоді як Ліверпуль мінімально здолав Реал.
На звітну гру МанСіті вийшов у майже найсильнішому складі, хіба що присутність Шеркі замість Рейндерса стала несподіванкою. У свою чергу Слот повторив склад на Реал, залишивши у запасі Гакпо.
Зрештою Сіті взявся за своє вже зі старту. Спочатку Конате та Мамардашвілі привезли пенальті, але Голанд не зміг переграти грузина з позначки. Проте це не зламало атакувальний настрій команди Гвардіоли.
Манчестер Сіті – Ліверпуль 3:0
Голи: Голанд, 29, Ніко Гонсалес, 45+3, Доку, 63.
Вже в середині першого тайму норвежець виправився та успішно замкнув подачу Нунеша з флангу. Ліверпуль зміг забити у відповідь, але гол ван Дейка після кутового не зарахували.
Суддя зафіксував офсайд у Робертсона, який опинився на шляху м'яча. А вже перед перервою Ніко Гонсалес збільшив перевагу. Тут ван Дейк вже невдало підставився під дальній удар хавбека і після його рикошету снаряд опинився у воротах.
А вже на початку другого тайму Доку остаточно добив Ліверпуль. Бельгієць технічно змістився з флангу та зряче пробив здаля під стійку, встановивши рахунок 3:0.
Турнірна таблиця АПЛ
- Перемога дозволила Манчестер Сіті піднятися на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда Пепа Гвардіоли має у своєм активі 22 бали.
- Лідером АПЛ залишається Арсенал, який має перевагу в 4 бали. Ще на два бали від Сіті відстає Челсі (20 очок).
- Ліверпуль же підходив до туру на третій сходинці, але поразка опустила команда Арне Слота на восьму сходинку. Відставання від Арсеналу становить 8 балів.
- В турнірній таблиці Ліги чемпіонів Манчестер Сіті йде на четвертій сходинці, тоді як Ліверпуль посідає 8 місце. Обидві команди виграли по 3 матчі з чотирьох.