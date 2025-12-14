Українець разом із Ноттінгем Форест прийматиме чинного тріумфатора Ліги Європи Тоттенхем. Початок – о 16:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи зіграє Зінченко проти "шпор"?

"Лісники" феєрично провели минулий сезон, фінішувавши на сьомій сходинці та пройшовши у Лігу Європи. Проте цієї кампанії Ноттінгем більше розчаровує.

Команда плететься в зоні вильоту або біля неї, а також вже встигла змінити аж двох тренерів. Спочатку власник команди не знайшов спільної мови із Нуну Ешпіріту Санту та змінив його на Анге Постекоглу.

Саме австралієць у травні приводив "шпори" до успіху в Лізі Європи. Проте він пропрацював лише місяць з гаком та був замінений на Шона Дайча. Саме під його керівництвом Ноттінгему вдалось стабілізувати результати.

Команда здобула чотири перемоги та вибралась із зони вильоту в чемпіонаті Англії. Проте Зінченко за нового тренера вперше зіграв лише цього тижня в ЛЄ, адже до цього заліковував травму.

Прогноз букмекера

У звітній грі саме Ноттінгем Форест є невеличким фаворитом по лінії betking. Перемога команди Зінченка оцінена всього у 2,55, тоді як успіх гостей – у 2,93. На нічию ж виставлений коефіцієнт 3,37.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,05, тоді як ТМ2,5 – 1,81. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,78.

*Коефіцієнти подані станом на 00:25 14.12.2025

Зазначимо, що Тоттенхем також переживає непростий період. Після перемоги в ЛЄ лондонці замінили Анге Постекоглу на Томаса Франка, який поки не вирізняється стабільністю.

"Шпори" можуть як обіграти Манчестер Сіті, так і втратити очки з Фулхемом чи Вулверхемптоном. Нині Тоттенхем аж 11-ий в АПЛ, як і в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Там лондонці за крок від виходу в плей-оф.

Що відомо про Зінченка у Ноттінгем Форест?