Першим суперником стане Швеція у півфіналі. А ось у потенційному вирішальному поєдинку долею жеребкування "синьо-жовтим" випав переможець пари Польща – Албанія, інформує 24 Канал.

Читайте також Регрес Зінченка та новий рекорд Ярмолюка: як змінилися цінники на українців в АПЛ

Що відомо про можливих суперників збірної України?

Вони протистоятимуть один одному у Варшаві на Національному стадіоні. Команди визначатимуть сильнішого 26 березня.

У плей-оф ці збірні пробилися, посівши другі місця у своїх відбіркових групах. Поляки пропустили вперед Нідерланди, а албанці – Англію.

З обома командами Україна грала зовсім нещодавно – у 2024 році. У товариській зустрічі "синьо-жовті" перед Євро-2024 поступилися Польщі 1:3, а з Албанією обмінялися перемогами в Лізі націй з однаковим рахунком 2:1.

Прогноз букмекера

У протистоянні Польща – Албанія фаворитом по лінії betking вважаються господарі. Перемога команди Яна Урбана оцінена в коефіцієнт 1,62. Водночас на звитягу Албанії – 6,00. Мирова в основний час – 3,60.

Коефіцієнти на прохід збірних у фінал плей-оф також промовисті: на Польщу – 1,28, а Албанію – 3,40. Ймовірно, що гра буде обережною, а тому не дуже результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 21:40 12.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Зазначимо, що також Польщу фаворитом цього протистояння вважають аналітики Football Meets Data. Вони дають 68% на прохід поляків, а на албанців – 32%.

Як Польща й Албанія грали між собою?