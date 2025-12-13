Першим суперником стане Швеція у півфіналі. А ось у потенційному вирішальному поєдинку долею жеребкування "синьо-жовтим" випав переможець пари Польща – Албанія, інформує 24 Канал.
Що відомо про можливих суперників збірної України?
Вони протистоятимуть один одному у Варшаві на Національному стадіоні. Команди визначатимуть сильнішого 26 березня.
У плей-оф ці збірні пробилися, посівши другі місця у своїх відбіркових групах. Поляки пропустили вперед Нідерланди, а албанці – Англію.
З обома командами Україна грала зовсім нещодавно – у 2024 році. У товариській зустрічі "синьо-жовті" перед Євро-2024 поступилися Польщі 1:3, а з Албанією обмінялися перемогами в Лізі націй з однаковим рахунком 2:1.
Прогноз букмекера
У протистоянні Польща – Албанія фаворитом по лінії betking вважаються господарі. Перемога команди Яна Урбана оцінена в коефіцієнт 1,62. Водночас на звитягу Албанії – 6,00. Мирова в основний час – 3,60.
Коефіцієнти на прохід збірних у фінал плей-оф також промовисті: на Польщу – 1,28, а Албанію – 3,40. Ймовірно, що гра буде обережною, а тому не дуже результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,71.
*Коефіцієнти подані станом на 21:40 12.12.2025
Зазначимо, що також Польщу фаворитом цього протистояння вважають аналітики Football Meets Data. Вони дають 68% на прохід поляків, а на албанців – 32%.
Як Польща й Албанія грали між собою?
Команди мають велику історію очних протистоянь. Вони грали між собою 15 разів.
Значну перевагу мають поляки, які тріумфували 10 разів при трьох нічиїх і двох поразках. Загальний баланс голів 20:10 на їх користь.
Востаннє вони зустрічалися у вересні 2023 року й тоді перемогли албанці з рахунком 2:0.