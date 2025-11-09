Эффектный юбилей Гвардиолы: Манчестер Сити уничтожил Ливерпуль в горячем матче АПЛ
- Манчестер Сити победил Ливерпуль со счетом 3:0 в АПЛ.
- Голами за манкунианцев отметились Холанд, Гонсалес и Доку.
В чемпионате Англии состоялся центральный матч 11-го тура сезона 2025/2026. На стадионе "Этихад" Манчестер Сити сыграл против Ливерпуля и эта игра была 1000-ой для Пепа Гвардиолы в тренерской карьере.
Обе команды считаются среди главных претендентов на чемпиона АПЛ в текущем сезоне. Это неудивительно, ведь именно Сити и Ливерпуль выигрывали последние восемь сезонов, сообщает 24 Канал.
Как Манчестер Сити разобрался с соперником?
На этот раз обе команды имели проблемы на старте сезона, но к очной встрече подошли в хорошем настроении. Посреди недели в Лиге чемпионов манкунианцы разгромили Боруссию, тогда как Ливерпуль минимально одолел Реал.
На отчетную игру МанСити вышел в почти сильнейшем составе, разве что присутствие Шерки вместо Рейндерса стало неожиданностью. В свою очередь Слот повторил состав на Реал, оставив в запасе Гакпо.
В конце концов Сити взялся за свое уже со старта. Сначала Конате и Мамардашвили привезли пенальти, но Холанд не смог переиграть грузина с отметки. Однако это не сломило атакующий настрой команды Гвардиолы.
Манчестер Сити – Ливерпуль 3:0
Голы: Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Доку, 63.
Уже в середине первого тайма норвежец исправился и успешно замкнул подачу Нунеша с фланга. Ливерпуль смог забить в ответ, но гол ван Дейка после углового не засчитали.
Судья зафиксировал офсайд у Робертсона, который оказался на пути мяча. А уже перед перерывом Нико Гонсалес увеличил преимущество. Здесь ван Дейк уже неудачно подставился под дальний удар хавбека и после его рикошета снаряд оказался в воротах.
А уже в начале второго тайма Доку окончательно добил Ливерпуль. Бельгиец технично сместился с фланга и зряче пробил издали под стойку, установив счет 3:0.
Турнирная таблица АПЛ
- Победа позволила Манчестер Сити подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Пепа Гвардиолы имеет в своем активе 22 балла.
- Лидером АПЛ остается Арсенал, который имеет преимущество в 4 балла. Еще на два балла от Сити отстает Челси (20 очков).
- Ливерпуль же подходил к туру на третьей строчке, но поражение опустило команда Арне Слота на восьмую строчку. Отставание от Арсенала составляет 8 баллов.
- В турнирной таблице Лиги чемпионов Манчестер Сити идет на четвертой строчке, тогда как Ливерпуль занимает 8 место. Обе команды выиграли по 3 матча из четырех.