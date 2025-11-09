Ефектний ювілей Гвардіоли: Манчестер Сіті знищив Ліверпуль у гарячому матчі АПЛ

В чемпіонаті Англії відбувся центральний матч 11-го туру сезоні 2025/2026. На стадіоні "Етіхад" Манчестер Сіті зіграв проти Ліверпуля і ця гра була 1000-ою для Пепа Гвардіоли в тренерській кар'єрі.

Обидві команди вважаються серед головних претендентів на чемпіона АПЛ у поточному сезоні. Це недивно, адже саме Сіті та Ліверпуль вигравали останні вісім сезонів, повідомляє 24 Канал.

До теми 400 днів без стрижки: як Манчестер Юнайтед "знущається" з фаната і до чого тут програші клубу

Як Манчестер Сіті розібрався із суперником?

Цього разу обидві команди мали проблеми на старті сезону, але до очної зустрічі підійшли в гарному настрої. Посеред тижня в Лізі чемпіонів манкуніанці розгромили Боруссію, тоді як Ліверпуль мінімально здолав Реал.

На звітну гру МанСіті вийшов у майже найсильнішому складі, хіба що присутність Шеркі замість Рейндерса стала несподіванкою. У свою чергу Слот повторив склад на Реал, залишивши у запасі Гакпо.

Зрештою Сіті взявся за своє вже зі старту. Спочатку Конате та Мамардашвілі привезли пенальті, але Голанд не зміг переграти грузина з позначки. Проте це не зламало атакувальний настрій команди Гвардіоли.

Манчестер Сіті – Ліверпуль 3:0

Голи: Голанд, 29, Ніко Гонсалес, 45+3, Доку, 63.

Вже в середині першого тайму норвежець виправився та успішно замкнув подачу Нунеша з флангу. Ліверпуль зміг забити у відповідь, але гол ван Дейка після кутового не зарахували.

Суддя зафіксував офсайд у Робертсона, який опинився на шляху м'яча. А вже перед перервою Ніко Гонсалес збільшив перевагу. Тут ван Дейк вже невдало підставився під дальній удар хавбека і після його рикошету снаряд опинився у воротах.

А вже на початку другого тайму Доку остаточно добив Ліверпуль. Бельгієць технічно змістився з флангу та зряче пробив здаля під стійку, встановивши рахунок 3:0.

Турнірна таблиця АПЛ