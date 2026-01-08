Российскую соперницу Магучих исключили из списка антидопингового контроля
- World Athletics сократила список российских спортсменов под допинг-контролем, исключив Марию Ласицкене.
- Мария Ласицкене приостановила спортивную карьеру из-за отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пересмотрела список российских спортсменов, которые находились под строгим контролем. Перечень значительно уменьшили, убрав оттуда Марию Ласицкене.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене не попала в перечень российских легкоатлетов, которых World Athletics планирует особо контролировать относительно допинга в первом квартале 2026 года. Бывшая соперница Магучих больше не обязана предоставлять подробную информацию о себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Читайте также "Он изучает украинский язык": Магучих рассказала о пылком фанате из Японии
Что известно об исключении Ласицкене?
World Athletics существенно сократила так называемый допинг-пул спортсменов из России: из 40 человек в списке оставили только пять. Единственной представительницей России в прыжках в высоту, которая осталась под усиленным контролем, стала Мария Качанова.
Также в список вошли прыгун в высоту Даниил Лысенко и трое спортсменов по спортивной ходьбе – Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников. Атлеты, включенные в этот перечень, обязаны регулярно обновлять данные о своем местонахождении в системе ADAMS и неукоснительно соблюдать требования международных антидопинговых стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Стоит напомнить, что осенью прошлого года Марию Ласицкене заставили пройти гендерное тестирование после обновления правил допуска спортсменок к международным соревнованиям.
Как Магучих чуть не оставила спорт из-за фото из Ласицкене?
Напомним, что на Олимпийских играх-2020 в Токио Мария Ласицкене и Ярослава Магучих боролись за "золото". После соревнований они сделали совместное фото, из-за которого украинка получила много критики в свой адрес.
Кстати, недавно Ярослава отказалась обсуждать скандальную фотографию с россиянкой. После шквала хейта украинская чемпионка собиралась покинуть спорт.
Чем сейчас занимается Ласицкене?
- После отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований Мария Ласицкене приостановила спортивную карьеру. Олимпийскую чемпионку не мотивируют выступления на внутренней арене из-за отсутствия мотивации.
- Отметим, что Ласицкене имеет звание капитана российской армии и выступала за спортивное общество ЦСКА. Поэтому она пока не подпадает под статус "нейтральной" спортсменки.
- Последнее выступление 32-летней прыгуньи датируется августом 2024 года. Титулованная спортсменка приняла участие во внутреннем чемпионате, на котором показала результат 1,88 метра и заняла второе место.
- В мае 2025 года Ласицкене заявила, что собирается завершить карьеру. Об этом сообщило издание The Moscow Times.