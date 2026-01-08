Российскую соперницу Магучих исключили из списка антидопингового контроля

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пересмотрела список российских спортсменов, которые находились под строгим контролем. Перечень значительно уменьшили, убрав оттуда Марию Ласицкене.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене не попала в перечень российских легкоатлетов, которых World Athletics планирует особо контролировать относительно допинга в первом квартале 2026 года. Бывшая соперница Магучих больше не обязана предоставлять подробную информацию о себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно об исключении Ласицкене?

World Athletics существенно сократила так называемый допинг-пул спортсменов из России: из 40 человек в списке оставили только пять. Единственной представительницей России в прыжках в высоту, которая осталась под усиленным контролем, стала Мария Качанова.

Также в список вошли прыгун в высоту Даниил Лысенко и трое спортсменов по спортивной ходьбе – Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников. Атлеты, включенные в этот перечень, обязаны регулярно обновлять данные о своем местонахождении в системе ADAMS и неукоснительно соблюдать требования международных антидопинговых стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Стоит напомнить, что осенью прошлого года Марию Ласицкене заставили пройти гендерное тестирование после обновления правил допуска спортсменок к международным соревнованиям.

Как Магучих чуть не оставила спорт из-за фото из Ласицкене?

Напомним, что на Олимпийских играх-2020 в Токио Мария Ласицкене и Ярослава Магучих боролись за "золото". После соревнований они сделали совместное фото, из-за которого украинка получила много критики в свой адрес.

Кстати, недавно Ярослава отказалась обсуждать скандальную фотографию с россиянкой. После шквала хейта украинская чемпионка собиралась покинуть спорт.

Чем сейчас занимается Ласицкене?