Костюк назвала единственную экс-россиянку, которой жмет руку

Украинская теннисистка Марта Костюк сейчас выступает на турнире WTA 1000 в Мадриде, где ей уже удалось выйти в полуфинал. На соревнованиях принимают участие так называемые нейтральные спортсмены из Беларуси и России, а также теннисисты российского и белорусского происхождения, которые представляют другие страны.

Украинская теннисистка ответила на вопросы сайта BTU относительно того, планирует ли она пожать руку бывшей россиянке Анастасии Потаповой, которая сейчас представляет Австрию. С ней она должна встретиться в полуфинале.

Смотрите также Впервые в карьере: Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Кому из экс-россиян пожмет руку Костюк?

Костюк высказалась относительно того, что российская спортсменка Потапова больше не представляет Россию и выступает под флагом Австрии.

На вопрос, имеет ли это для нее значение, в частности в контексте традиционного рукопожатия после матчей, Костюк ответила, что ее позиция остается неизменной.

Она отметила, что единственной теннисисткой, которой она жмет руку, является Дарья Касаткина, поскольку та не только изменила спортивное гражданство, но и публично высказалась против войны. Именно это, по словам Костюк, стало причиной жеста уважения с ее стороны и со стороны других спортсменок.

В то же время украинская теннисистка подчеркнула, что сам факт смены гражданства другими игроками не влияет на ее отношение, если они не выражают четкой позиции относительно войны против Украины.

Было много теннисисток, которые изменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет,

– сказала Костюк.

Интересно! Ранее Элина Свитолина в комментарии для 24 Канала отмечала, что матчи против российских теннисисток являются для нее серьезным ментальным испытанием из-за постоянного психологического давления. В то же время победы над ними приносят ей особое чувство удовлетворения.

Как Костюк выступает на WTA 1000?

Она впервые в карьере добралась до полуфинала турнира в Мадриде, оформив серию из 10 побед подряд в туре.

В предыдущих раундах она уверенно разгромила пятую ракетку мира Джессику Пегулу (6:1, 6:4), а в четвертьфинале без особых проблем обыграла Линду Носкову (7:6, 6:0). Сегодня вечером, 30 апреля, она сыграет в полуфинале против Анастасии Потаповой.

До выступления в Мадриде ее лучшим результатом на турнирах категории WTA 1000 был выход в полуфинал, где она уступила первой ракетке мира Изи Свьонтек.

В целом Марта Костюк демонстрирует стабильно высокий уровень игры, трижды доходя до четвертьфиналов на турнирах WTA 1000 в Дохе, Мадриде и Монреале.

Что известно о Марте Костюк?

Марта недавно выиграла свой второй титул WTA в одиночном разряде на турнире в Руане (Франция). В финале, который вошел в историю, она победила еще одну украинскую теннисистку – Веронику Подрез.

Она получила мировую известность в 14 лет после победы на юниорском Australian Open 2017. Уже в 15 лет Марта установила рекорд, став самой молодой теннисисткой с 1996 года, которой удалось выиграть матч в основной сетке взрослого Australian Open.

По данным WTA, до триумфа в Руане она также имела победу на турнире WTA 250 в Остине в 2023 году.