Европейские клубы продолжают подготовку к сезону 2025-2026. Одной из частей тренировочных сборов являются товарищеские матчи, сообщает 24 Канал.

Что произошло?

В рамках одного из них встретились итальянский Комо с испанским Бетисом. Впрочем игра запомнилась не столько футбольными моментами, ведь внутри матча между игроками вспыхнула массовая драка.

Напряжение началось с нескольких грубых подкатов от игроков Комо. Но окончательно ситуация взорвалась после толчка от игрока испанского клуба Альваро Вальес.

После этого все переросло в массовую драку с участием игроков, тренеров и персонала. Среди участников был и легендарный чемпион мира и Европы Сеск Фабрегас, который тренирует Комо.

Игроки Комо и Бетиса устроили массовую драку: смотреть видео

Больше всего между собой сцепились Пабло Форнальс и Массимо Перроне. Первый дал пощечину аргентинцу, на что тот ответил несколькими ударами. А вот Кучо Эрнандес запомнился с забавной стороны.

Нападающий Бетиса пытался ударить игрока Комо, но промахнулся и зарядил партнеру по команде Натану. В конце концов судьям удалось успокоить игроков, а удаление досталось только Форнальсу. Матч же завершился со счетом 3:2 в пользу итальянцев.

В прошлом сезоне Комо заняло 10 место в Серии А. В свою очередь Бетис стал шестым в чемпионате Испании и дошел до финала Лиги конференций. Там команда Мануэля Пеллегрини разгромно уступила Челси (1:4).