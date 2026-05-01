"Туран не слишком хорошо разбирается": Сабо разнес тренера Шахтера после проигрыша Кристал Пеласу
- Йожеф Сабо раскритиковал тренера Шахтера Арду Турана за тактические просчеты в матче с Кристал Пэлас.
- Бывший тренер сборной Украины считает, что украинский клуб потерял шансы на финал.
Бывший главный тренер сборной Украины раскритиковал рабочий подход наставника "горняков" Арды Турана. Наставнику Шахтера досталось после поражения от Кристал Пэлас.
Йожеф Сабо не сдерживал эмоций после поражения Шахтера в номинально домашнем поединке 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас. В интервью для Sport-Express.ua специалист заявил, что Арда Туран уступил своему оппоненту в тактических моментах.
К теме Гол на 21-й секунде стал шоком: Шахтер почти потерял шансы выйти в финал Лиги конференций
В чем именно вина Турана по мнению Сабо?
Бывший наставник Динамо и сборной Украины отметил, что тренер Кристал Пэлас оказался лучшим в предматчевом анализе противника.
Гласнер на 100% переиграл Турана! Я заметил, что Туран не слишком хорошо разбирается в тактических нюансах и не может подстроить игру под конкретного соперника. У него все одинаково. Нужно же изучать оппонента,
– сказал Сабо.
Эксперт добавил, что по его мнению теперь у украинского коллектива нет никаких шансов на проход дальше, ведь дома англичане сыграют еще лучше.
Что дальше в Лиге конференций?
Шанс на исправление ошибок у Арды Турана будет в ответном матче. Игра состоится 7 мая в Лондоне. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
По информации ресурса Squawka Live, в евротурнирах Шахтер одержал лишь одну победу из последних 11 матчей против команд из АПЛ.
Как Шахтер играет в сезоне 2025/26?
- Еврокубковую кампанию горняки начали с квалификации Лиги Европы, где сумели одолеть финский Ильвес и турецкий Бешикташ. Впоследствии донетчане не сумели выйти в основной раунд соревнований, уступив греческому Панатинаикосу.
- Позже украинский клуб удачно прошел путь в Лиге конференций. В квалификации был пройден Серветт (Швейцария), а на основном этапе Шахтер занял шестое место, выиграв 4 из шести матчей. В плей-офф донецкий коллектив сумел пройти Лех (Польша) и АЗ (Нидерланды).
- В чемпионате Украины Шахтер занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя ЛНЗ в восемь очков.
- Следующий матч Шахтер проведет 3 мая, когда в УПЛ сыграет с киевским Динамо. Начало игры запланировано на 18:00.
- Отметим, что после игры с Кристал Пэлас президент Шахтера Ринат Ахметов выступил с заявлением о войне в Украине.