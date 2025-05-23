Битва за место в элите: какие команды покинули УПЛ, а кто сыграет в плей-офф
Последний тур Украинской Премьер-Лиги стартовал двумя матчами в пятницу, 23 мая. В поединках встречались команды, которые вели борьбу за выживание в элитном дивизионе.
Еще за тур до завершения чемпионата одесский Черноморец оформил понижение в классе. Вторая команда-неудачница определилась в поединке Ингулец – Ворскла, пишет 24 Канал.
Читайте также Дерби за последнее место в еврокубках: прогноз на матч УПЛ Полесье – Кривбасс
Ингулец – Ворскла 1:1
Голы: Малыш, 72 – Кулач, 34
В первом круге Ингулец нанес болезненное поражение Ворскле. Тогда подопечные Василия Кобина разгромили "полтавчан" со счетом 3:0.
В матче 30-го тура, который проходил в Александрии, первыми открыли счет гости. На 34-й минуте Владислав Кулач воспользовался пасом Дениса Ндукве после ошибки защитника Ингульца.
"Казаки" не собирались проигрывать важный матч. На 72-й минуте после розыгрыша углового первым на добивании был Станислав-Нури Малыш.
За девять минут до завершения основного времени подопечные Юрия Максимова вышли вперед. Однако арбитр отменил гол Кане.
В итоге матч завершился вничью – 1:1. Ингулец присоединился к Черноморцу и следующий сезон проведет в Первой лиге. Ворскла еще имеет шанс сохранить прописку в элите через стыковые матчи.
Оболонь – Левый Берег 1:0
Гол: Груша, 49
Удаление: Якимов, 83 (ЛБ)
Перед отчетным матчем "пивовары" еще не гарантировали себе место в УПЛ. Положение Левого Берега было еще более шатким – "аисты" могли вообще напрямую вылететь из элиты.
В киевском дерби победу одержала опытная Оболонь. Решающий гол на 49-й минуте забил Виталий Груша. Левый Берег доигрывал встречу вдесятером – за второе предупреждение удалили Андрея Якимива.
Благодаря этой победе Оболонь гарантированно не опустится ниже 12 места и следующий сезон встретит в элите. Левый Берег в матчах плей-офф встретится с третьей командой Первой лиги.
Турнирное положение нижней части таблицы УПЛ
|Место
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|13.
|Ворскла Полтава
|30
|6
|9
|15
|24:38
|27
|14.
|Левый Берег Киев
|30
|7
|5
|18
|18:39
|26
|15.
|Ингулец Петрово
|30
|5
|9
|16
|21:47
|24
|16.
|Черноморец Одесса
|30
|6
|4
|19
|20:45
|22
Следующие матчи 30-го тура состоятся 24 и 25 мая. В воскресенье определится четвертая команда чемпионата, которая представит Украину в еврокубках.
Напомним, что золотые медали сезона-2024/25 выиграло киевское Динамо, "серебро" впервые в истории добыла Александрия, а Шахтер завершил чемпионат на непривычном третьем месте, довольствовавшись "бронзой".