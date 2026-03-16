Не смог даже Шевченко: молодой талант Динамо повторил редкий рекорд

Форвард киевского Динамо Матвей Пономаренко продолжает поражать результативностью. Нападающий повторил рекорд клуба в чемпионате Украины, который ранее покорялся лишь нескольким игрокам.

20-летний футболист повторил редкое достижение клуба, которое в свое время устанавливали легенды команды. О результативной серии, которая в истории киевлян случалась крайне редко, сообщили на сайте УПЛ.

Смотрите также "Он пижон": легенда Динамо сравнил Пономаренко с Довбыком

Какое достижение повторил Пономаренко?

В матче чемпионата Украины против Полесья Житомир нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать волевую победу со счетом 2:1. Именно эти два гола стали ключевыми для камбэка столичного клуба.

Благодаря этому результату Пономаренко повторил достижение, которое ранее покорялось лишь нескольким звездам динамовской истории. Речь идет о серии результативных матчей в чемпионате Украины – молодой форвард забивает уже шесть игр подряд.

В компании легенд Динамо

Пономаренко повторил рекорд клуба в УПЛ, став в один ряд с Максимом Шацких, Диого Ринконом и Виктором Цыганковым.

Среди этой компании Матвей забил больше всех за шесть игр – 8 голов.

Возглавляет же этот рейтинг Алекс Тейшейра из Шахтера, который в 2015 году забивал голы в течение 10-ти подряд матчах в УПЛ, проведя 17 голов.

Результативность Пономаренко заметил наставник сборной Украины Сергей Ребров, который впервые вызвал игрока в лагерь главной команды страны.

Пономаренко в этом сезоне