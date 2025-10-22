Парижский клуб не видит перспективы в дальнейшем сотрудничестве с Матвеем Сафоновым. Кипер проигрывает конкуренцию Люци Шевалье и может покинуть ПСЖ уже этой зимой.
Украинский футболист Илья Забарный стал игроком ПСЖ этим летом. Это вызвало смешанные чувства у болельщиков "сине-желтых", ведь защитник стал одноклубником россиянина Матвея Сафонова. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot01.com.
Покинет ли Сафонов ПСЖ?
Французские СМИ уверяют, что вратарь из России недоволен своим статусом дублера. Уже в ближайшее трансферное окно Матвей может покинуть ПСЖ.
Сам игрок сначала уверял, что хочет остаться в Париже. Но впоследствии Сафонов допустил уход из ПСЖ, а среди причин называются и тяжелые отношения с Забарным. Теперь же стало известно, что клуб начал поиск вариантов для трансфера Матвея.
ПСЖ хочет зимой отдать россиянина в аренду в другую команду или продать на выгодных условиях. Российское издание Sport24 уверяет, что Валенсия, Спортинг и Брага проявляют интерес к Сафонову.
Матвей стал игроком ПСЖ летом 2024 года. Французский клуб заплатил 20 миллионов евро Краснодару. В свой первый сезон под руководством Луиса Энрике россиянин отыграл 17 матчей, выиграв пять трофеев.
Отношения между Сафоновым и Забарным
- Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- В конце концов Матвей остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов. В свою очередь Илья сразу стал основным игроком команды, отыграв 10 матчей и забив один гол.
- При этом Сафонов до сих пор не сыграл в этом сезоне. Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым.
- Отметим, что ПСЖ занимает второе место в чемпионате Франции, отставая от Марселя на один балл. В Лиге чемпионов французы стартовали с трех побед.