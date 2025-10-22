Парижский клуб не видит перспективы в дальнейшем сотрудничестве с Матвеем Сафоновым. Кипер проигрывает конкуренцию Люци Шевалье и может покинуть ПСЖ уже этой зимой.

Украинский футболист Илья Забарный стал игроком ПСЖ этим летом. Это вызвало смешанные чувства у болельщиков "сине-желтых", ведь защитник стал одноклубником россиянина Матвея Сафонова. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot01.com.

Покинет ли Сафонов ПСЖ?

Французские СМИ уверяют, что вратарь из России недоволен своим статусом дублера. Уже в ближайшее трансферное окно Матвей может покинуть ПСЖ.

Сам игрок сначала уверял, что хочет остаться в Париже. Но впоследствии Сафонов допустил уход из ПСЖ, а среди причин называются и тяжелые отношения с Забарным. Теперь же стало известно, что клуб начал поиск вариантов для трансфера Матвея.

ПСЖ хочет зимой отдать россиянина в аренду в другую команду или продать на выгодных условиях. Российское издание Sport24 уверяет, что Валенсия, Спортинг и Брага проявляют интерес к Сафонову.

Матвей стал игроком ПСЖ летом 2024 года. Французский клуб заплатил 20 миллионов евро Краснодару. В свой первый сезон под руководством Луиса Энрике россиянин отыграл 17 матчей, выиграв пять трофеев.

