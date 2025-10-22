Отношения между Сафоновым и Забарным

  • Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
  • В конце концов Матвей остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов. В свою очередь Илья сразу стал основным игроком команды, отыграв 10 матчей и забив один гол.
  • При этом Сафонов до сих пор не сыграл в этом сезоне. Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым.
  • Отметим, что ПСЖ занимает второе место в чемпионате Франции, отставая от Марселя на один балл. В Лиге чемпионов французы стартовали с трех побед.