Відносини між Сафоновим і Забарним

  • Забарний перейшов у ПСЖ з Борнмута за 63 мільйони євро. Ходили чутки, що Ілля перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.
  • Зрештою Матвій залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо футболістів. У свою чергу Ілля одразу став основним гравцем команди, відігравши 10 матчів та забивши один гол.
  • При цьому Сафонов досі не зіграв у цьому сезоні. Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим.
  • Зазначимо, що ПСЖ посідає друге місце в чемпіонаті Франції, відстаючи від Марселя на один бал. В Лізі чемпіонів французи стартували з трьох перемог.