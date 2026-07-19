Мбаппе не хочет стать лучшим бомбардиром ЧМ: почему он верит в Месси
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своих голевых достижениях на чемпионате мира-2026. Он готов пожертвовать ими.
По словам французского футболиста, при одном условии он предпочел бы забить меньше голов на чемпионате мира. Слова Мбаппе приводит издание RMC Sport.
Что сказал Мбаппе
В ночь на 19 июля Франция уступила Англии (4:6) в матче за третье место ЧМ. Мбаппе сделал в этой игре дубль.
Два точных удара вывели его на лидирующую позицию в таблице бомбардиров, а также сделали лучшим голеадором в истории ЧМ. Теперь у Мбаппе 22 гола на турнирах такого уровня, а у Месси – 21.
Сам француз не верит, что останется единоличным лидером по итогам турнира, а также отметил, что больше всего хотел выйти в решающий матч.
Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории, а сыграть в финале. Это хорошо для наследия, но сегодня это не первое, о чем я думаю,
– сказал Мбаппе.
Отметим, что в списке лучших бомбардиров Мбаппе опережает Месси на два гола.
Что известно о последнем матче турнира
Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля. Финальный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
ФИФА ввела историческое нововведение специально для финала. Победитель этого решающего матча впервые в истории получит чемпионские кольца в дополнение к традиционному кубку и золотым медалям.