15 октября, 20:26
Месси переписал историю международного футбола, установив абсолютный рекорд

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории сборных.
  • Аргентинец превзошел достижение Неймара, у которого 59 результативных передач на международном уровне.

В ночь с 14 на 15 октября сборная Аргентины по футболу провела товарищеский матч с Пуэрто-Рико. Действующие чемпионы мира не имели никаких проблем с соперником, которого разгромили со счетом 6:0.

В этом поединке принял участие и Лионель Месси. Он отметился двумя результативными передачами, благодаря чему переписал историю футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на 433.

Какое достижение покорилось Месси?

38-летний игрок отдал ассисты в моментах со вторым и шестым голом. Они стали для него 59-м и 60-м в составе сборной Аргентины.

Это позволило Лионелю Месси стать лучшим ассистентом в истории сборных. Он превзошел показатель бразильца Неймара, который удерживал пальму первенства с 59 результативными передачами.

Лучшие ассистенты в истории сборных

  1. Лионель Месси (Аргентина) – 60
  2. Неймар (Бразилия) – 59
  3. Лэндон Донован (США) – 58

Справка. Свой дебютный ассист Лионель Месси отдал за национальную сборную еще на чемпионате мира-2006. В том поединке Аргентина разгромила на тот момент еще Сербию и Черногорию со счетом 6:0.

Отметим, что накануне также исторический рекорд покорился Криштиану Роналду. Он стал лучшим бомбардиром в истории квалификации на чемпионаты мира.

Напомним, что после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 Лионель Месси заявлял, что не будет участвовать в следующем мировом первенстве. Однако этой осенью капитан "альбиселесте" намекнул, что это может произойти и окончательно он не исключает своего попадания в заявку.

Что известно о международной карьере Месси?

  • Дебютировал в составе сборной Аргентины в августе 2005 года в матче против Венгрии.

  • По данным Transfermarkt, он является лучшим бомбардиром и ассистентом своей национальной команды, забив в 195 матчах также 114 голов.

  • Лионель является чемпионом мира и победителем Олимпийских игр, а также дважды триумфовал на Кубке Америки.