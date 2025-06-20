Месси отметился шедевром, который принес его команде победу на Клубном ЧМ: видео гола
- Лионель Месси забил победный гол со штрафного за Интер Майами в матче против Порту на Клубном чемпионате мира.
- Интер Майами победил со счетом 2:1, почти обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.
В четверг, 19 июня, начались матчи второго тура на Клубном чемпионате мира по футболу. В одном из них Интер Майами встречался с Порту.
Американский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. "Цапли" на пропущенный гол с пенальти на старте поединка ответили двумя забитыми мячами в первые десять минут второго тайма, сообщает 24 Канал.
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Месси сделал разницу
Главным героем встречи стал Лионель Месси. Аргентинец отметился победным голом на 54-й минуте матча.
Легендарный футболист забил со штрафного в классическом для себя стиле. Он ударом примерно с 20 метров перебросил стенку, пробив в угол, где стоял вратарь. Клаудиу Рамос пытался спасти свою команду, но оказался бессилен.
Гол Месси в матче Интер Майами – Порту: смотрите видео
Справка. Благодаря этой победе Интер Майами почти гарантировал себе выход в 1/8 финала. Сейчас в группе A "цапли" и Палмейрас имеют по четыре зачетных балла, а Порту и Аль-Ахли – по одному.
Напомним, что ранее Серхио Рамос забил в ворота Интера исторический гол на Клубном чемпионате мира.