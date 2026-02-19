"Разорвало душу изнутри": отец Гераскевича растрогал историю о подготовке сына к Олимпиаде
- Михаил Гераскевич выразил глубокие эмоции относительно дисквалификации его сына Владислава с Олимпиады 2026, назвав это обесцениванием многолетнего труда.
- Владислав Гераскевич готовился к этому моменту с детства, занимаясь скелетоном уже 11 лет, вложили огромные силы, время и ресурсы.
В четверг, 19 февраля, в Киеве состоялась пресс-конференция для медиа Владислава и Михаила Гераскевичей. Отец и тренер Владислава Гераскевича поделился историей и эмоциями, связанными с дисквалификацией сына на Олимпиаде 2026.
Михаил Гераскевич сказал, что отстранение его сына и воспитанника от соревнований означает обесценивание многолетнего труда. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина.
Смотрите также "Создавали при свече": отец Гераскевича рассказал, как рисовали "шлем памяти"
Что сказал Михаил Гераскевич о дисквалификации на Олимпиаде?
Гераскевич-старший заявил, что дело касается не только четырех лет подготовки, ведь Владислав готовился к этому с рождения.
Они занимаются скелетоном уже 11 лет и за это время вложены огромные силы, время и ресурсы, поскольку этот вид спорта очень дорогой.
Он также высказался относительно дисквалификации Владислава на Олимпиаде-2026.
В моменте дисквалификации разрывало душу изнутри. Это чувство не исчезло до сих пор – перечеркнута работа стольких лет жизни,
– поделился Михаил Гераскевич.