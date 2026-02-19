"Розірвало душу зсередини": батько Гераскевича зворушив історію про підготовку сина до Олімпіади

У четвер, 19 лютого, в Києві відбулася пресконференція для медіа Владислава та Михайла Гераскевичів. Батько та тренер Владислава Гераскевича поділився історією та емоціями, пов'язаними з дискваліфікацією сина на Олімпіаді 2026.

Михайло Гераскевич сказав, що відсторонення його сина та вихованця від змагань означає знецінення багаторічної праці. Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Дивіться також "Створювали при свічці": батько Гераскевича розповів, як малювали "шолом пам'яті"

Що сказав Михайло Гераскевич про дискваліфікацію на Олімпіаді?

Гераскевич-старший заявив, що справа стосується не лише чотирьох років підготовки, адже Владислав готувався до цього з народження.

Вони займаються скелетоном вже 11 років і за цей час вкладено величезні сили, час та ресурси, оскільки цей вид спорту дуже дорогий.

Він також висловився щодо дискваліфікації Владислава на Олімпіаді-2026.

У моменті дискваліфікації розривало душу зсередини. Це почуття не зникло досі – перекреслено роботу стількох років життя,

– поділився Михайло Гераскевич.