"Розірвало душу зсередини": батько Гераскевича зворушив історію про підготовку сина до Олімпіади
- Михайло Гераскевич висловив глибокі емоції щодо дискваліфікації його сина Владислава з Олімпіади 2026, назвавши це знеціненням багаторічної праці.
- Владислав Гераскевич готувався до цього моменту з дитинства, займаючись скелетоном вже 11 років, вклали величезні сили, час та ресурси.
У четвер, 19 лютого, в Києві відбулася пресконференція для медіа Владислава та Михайла Гераскевичів. Батько та тренер Владислава Гераскевича поділився історією та емоціями, пов'язаними з дискваліфікацією сина на Олімпіаді 2026.
Михайло Гераскевич сказав, що відсторонення його сина та вихованця від змагань означає знецінення багаторічної праці. Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
Що сказав Михайло Гераскевич про дискваліфікацію на Олімпіаді?
Гераскевич-старший заявив, що справа стосується не лише чотирьох років підготовки, адже Владислав готувався до цього з народження.
Вони займаються скелетоном вже 11 років і за цей час вкладено величезні сили, час та ресурси, оскільки цей вид спорту дуже дорогий.
Він також висловився щодо дискваліфікації Владислава на Олімпіаді-2026.
У моменті дискваліфікації розривало душу зсередини. Це почуття не зникло досі – перекреслено роботу стількох років життя,
– поділився Михайло Гераскевич.