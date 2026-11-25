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Известный блогер и комментатор Виктор Вацко критически отозвался о высказываниях футболиста по поводу допингового скандала. Эксперт поделился своими мыслями на собственном ютуб-канале.

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Что сказал Вацко о Мудрике и УАФ

Недавно Мудрик обвинил сборную Украины в допинг-скандале. Футболист заявил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм во время тренировочного сбора.

Виктор Вацко отреагировал на это и на другие высказывания, которые вингер "Тоттенхэма" сделал в адрес руководства УАФ.

Я скажу чисто свое мнение: это грязь, это борьба за бабло, и вполне даже возможно, что это пролог политической борьбы за управление украинским футболом. Не переживайте, управлять, если кто-то и будет, то точно не Мудрик– отметил блогер.

По словам Вацко, инициаторами таких заявлений могут быть оппоненты президента УАФ Андрея Шевченко.

Я думаю, что в выигрыше также те, кто заинтересован в том, чтобы пошатнуть позиции Шевченко и УАФ. Я уверен, что такие люди есть. Я вижу, что Мудрик насыпал обвинений. А ты, Андрей Николаевич, давай теперь отмывайся от этой дряни, которая взлетела с вентилятора– добавил Вацко.

Добавим, что Андрей Шевченко призвал Михаила Мудрика отозвать свои обвинения в адрес УАФ.

Будет ли Мудрик в сборной Украины

Как утверждают инсайдеры, Андреа Мальдера решил не вмешиваться в скандал между Михаилом Мудриком и УАФ, поскольку работает в сборной относительно недавно.

Итальянец не хотел бы глубоко вникать в детали допингового дела вингера, которое началось задолго до того, как он возглавил "сине-желтых".