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Відомий блогер та коментатор Віктор Вацко критично висловився про слова футболіста щодо допінгової історії. Своїми думками експерт поділився на власному ютуб-каналі.

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Що сказав Вацко про Мудрика та УАФ

Нещодавно Мудрик звинуватив збірну України у допінг-скандалі. Футболіст заявив, що заборонена речовина могла потрапити в його організм під час тренувального збору.

Віктор Вацко відреагував на ці та інші тези, які вінгер Тоттенгема сказав про керівництво УАФ.

Я скажу чисто моє сприйняття: це бруд, це битва за бабло, і цілком навіть можливо, це пролог політичної битви за управління українським футболом. Не переживайте, управляти, якщо хтось і буде, то точно не Мудрик– зазначив блогер.

За словами Вацка, ініціаторами таких тверджень можуть бути опоненти президента УАФ Андрія Шевченка.

Я думаю, що також у виграші ті, хто зацікавлений у тому, щоб похитнути Шевченка і УАФ. Я впевнений, що такі люди є. Я бачу, що Мудрик насипав звинувачень. А ти, Андрію Миколайовичу, давай тепер відмивайся від цього лайна, яке злетіло з вентилятора– додав Вацко.

Додамо, що Андрій Шевченко закликав Михайла Мудрика відкликати свої звинувачення на адресу УАФ.

Чи буде Мудрик у збірній України

Як переконують інсайдери, Андреа Мальдера вирішив не втручатися у скандал між Михайлом Мудриком та УАФ, оскільки лише відносно нещодавно працює у збірній.

Італієць не хотів би глибоко занурюватися у деталі допінгової справи вінгера, яка розпочалася задовго до того, як він очолив "синьо-жовтих".