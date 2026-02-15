"В голове не совсем порядок": Милевский о перепалке Мудрика с поляками в CS2
- Артем Милевский поддержал Михаила Мудрика, отметив, что психологически очень трудно, когда не можешь заниматься любимым делом, и выразил уверенность, что Мудрик нечаянно принял запрещенные вещества.
- Георгий Ермаков выразил надежду, что Мудрик сможет вернуться к своей лучшей форме, несмотря на временный запрет и трудности, которые он приносит спортсменам.
Бывший форвард Динамо Артем Милевский прокомментировал скандальную ситуацию с участием украинского вингера Челси Михаила Мудрика. Также своими мыслями относительно отстранения Мудрика поделился вратарь Маккаби Хайфа Георгий Ермаков.
Игроки не оставили без внимания тему Мудрика и поделились своими мыслями о нем. Все впечатления они раскрыли в интервью для Украинского футбола.
Что сказал Милевский о ситуации с Мудриком?
Артем Милевский рассказал, что когда не занимаешься любимым делом и не играешь в футбол, в голове не совсем порядок, человек постоянно на нервах.
По его словам, он сам это чувствовал: когда из-за травмы пропускал две-три недели, его начинало "колбасить", он принимал непонятные решения и мог поссориться с кем-то.
Милевский отметил, что Мудрику, который пропустил уже больше года, психологически очень непросто.
Он выразил уверенность, что Мудрик намеренно ничего запрещенного не принимал, и это произошло случайно, и пожелал ему как можно быстрее вернуться в футбол, подчеркнув, что его скорость точно будет полезной для сборной Украины.
Что сказал Георгий Ермаков о Мудрике?
Ермаков отметил, что для любого спортсмена, в частности футболиста, такая ситуация очень тяжелая, ведь отбирает лучшие годы карьеры.
Он выразил надежду, что Мудрик с сильной ментальностью и умением отвлекаться от посторонних мыслей сможет вернуться в свою лучшую форму, отметив, что на это понадобится время.
Вратарь добавил, что такой игрок будет очень важным для сборной и своего клуба и пожелал ему всего наилучшего.
Какие последние новости связаны с Мудриком?
- Мудрик во время матча в Counter-Strike 2 поссорился с польским игроком, из-за чего получил временный бан на 28 дней.
С конца 2024 года Михаил Мудрик временно отстранен от футбола из-за положительного результата допинг-теста.
В конце лета 2025 года Михаилу Мудрику запретили управлять автомобилем на шесть месяцев из-за серии нарушений правил дорожного движения, информирует Standard.