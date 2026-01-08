Укр Рус
Sport News 24 Футбол Футболисты Челси шокировали реакцией на день рождения Мудрика
8 января, 13:25
3

Футболисты Челси шокировали реакцией на день рождения Мудрика

София Кулай
Основные тезисы
  • Ни один из игроков Челси не поздравил Михаила Мудрика с днем рождения, хотя клуб сделал это официально.
  • Новый тренер Челси Лиам Росеньйор может дать Мудрику шанс остаться в клубе, когда он вернется к футболу в середине января.

Михаил Мудрик 5 января 2026 года праздновал свой день рождения. Футболисту лондонского Челси, который отстранен от футбола из-за допинга, исполнилось 25 лет.

Лондонское Челси официально поздравило Михаила Мудрика с 25-летием. Зато это отдельно не сделал ни один игрок "аристократов", информирует 24 Канал со ссылкой на THE CHELSEA FORUM.

К теме Крутил роман с россиянкой и остался без прав: что известно о Мудрике, которого поймали на допинге

Поздравил ли кто-то из игроков Челси Мудрика?

В соцсети Х сообщили, что все футболисты Челси проигнорировали день рождения украинского вингера.

Ни один из игроков Челси не сделал публикацию или не поздравил Мудрика с днем рождения в инстаграм, Это странно,
– говорится в публикации.

Добавим, что в это праздничный день украинский футболист поделился новой публикацией в своем профиле в инстаграме, где было видно новую татуировку Михаила.

Рассчитывает ли новый тренер Челси на Мудрика?

В первый день нового 2026 года лондонский клуб объявил об увольнении Энцо Марески. Его преемником во главе "синих" стал 41-летний Лиам Росенйор.

По информации Goal.com, Мудрик должен вернуться в футбол уже в середине января нового года и даже имеет шанс остаться в Челси. Вроде бы новый главный тренер хочет развивать молодых игроков, поэтому может дать шанс проявить себя Михаилу.

Интересно, что в прессе сообщалось, что украинец может уйти в аренду во французский Страсбур или турецкий Бешикташ.

Какая статистика Мудрика в лондонском клубе?

  • В январе 2023-го состоялся трансфер Мудрика из донецкого Шахтера в лондонское Челси.

  • Михаил заключил контракт до конца июня 2031 года.

  • С тех пор провел за "аристократов" 73 матча – 10 голов и 11 результативных передач.

  • Transfermarkt никак не оценивает стоимость украинского футболиста. Его последняя цена на портале была 18 миллионов евро.

  • Последний раз Мудрик попадал в заявку Челси на официальный поединок еще 1 декабря 2024 года, когда просидел всю игру АПЛ против Астон Виллы в запасе (3:0).

  • После чего стало известно, что Михаила подловили на допинге. Хотя сам игрок отрицает факт приема запрещенных веществ, что подтвердил полиграф.