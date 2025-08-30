Мудрик получил сенсационный вариант продолжения карьеры: кто заинтересовался футболистом
- Михаил Мудрик, несмотря на дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, может перейти в известный европейский клуб.
- Мудрик отстранен от матчей после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года.
Михаил Мудрик, несмотря на дисквалификацию из-за допинга, может сменить клубную прописку уже в это трансферное окно. На украинского футболиста появился серьезный претендент.
Вингером Челси заинтересовался именитый португальский клуб. Более того, Михаил Мудрик может воссоединиться с бывшими одноклубниками, сообщает 24 канал со ссылкой на Plus Benfica.
Какой клуб заинтересовался Мудриком?
По имеющейся информации, Бенфика серьезно настроена на трансфер Михаила Мудрика из Челси летом этого года. Сообщают, что с Руй Педро Браз недавно прибыл в Лондон.
Спортивный директор планирует встретиться с представителями "аристократов". Украинца хотят видеть в команде в ближайшее время.
К слову. Бенфика завершает трансфер Георгия Судакова, который является лучшим другом Михаила Мудрика. В составе "орлов" также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Напомним о том, что Михаил Мудрик не появлялся на поле с декабря 2024 года. Украинского футболиста Челси отстранили за проваленный допинг-тест – Сейчас продолжается расследование.
Что известно о допинг-тесте Мудрика?
17 декабря 2024 года стало известно, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест и был отстранен от матчей и тренировок.
Впоследствии Мудрик прошел полиграф, который определил, или украинский футболист сознательно употреблял запрещенное вещество.
В апреле 2025 года журналист Игорь Цыганык дал инсайд относительно открытия пробы "B" вингером Челси.
Также Михаил Мудрик попал в заявку Челси на клубный сезон-2025/2026, несмотря на отстранение из-за проваленного допинг-теста.