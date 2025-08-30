Михайло Мудрик, попри дискваліфікацію через допінг, може змінити клубну прописку вже цього трансферного вікна. На українського футболіста з'явився серйозний претендент.

Вінгером Челсі зацікавився іменитий португальський клуб. Ба більше, Михайло Мудрик може возз'єднатися з колишніми одноклубниками, повідомляє 24 канал із посиланням на Plus Benfica.

Який клуб зацікавився Мудриком?

За наявною інформацією, Бенфіка серйозно налаштована на трансфер Михайла Мудрика з Челсі влітку цього року. Повідомляють, що с Руй Педро Браз нещодавно прибув у Лондон.

Спортивний директор планує зустрітися з представниками "аристократів". Українця хочуть бачити у команді найближчим часом.

До слова. Бенфіка завершує трансфер Георгія Судакова, який є найкращим другом Михайла Мудрика. У складі "орлів" також виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Нагадаємо про те, що Михайло Мудрик не з'являвся на полі з грудня 2024 року. Українського футболіста Челсі відсторонили за провалений допінг-тест – наразі триває розслідування.

Що відомо про допінг-тест Мудрика?