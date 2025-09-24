Представитель Мудрика прокомментировал слухи о выступлении футболиста на Олимпиаде-2028
- В команде Михаила Мудрика высказались о слухах о смене вида спорта из-за временной дисквалификации.
- Британский сайт Goal удалил статью и извинился перед Мудриком за распространение ложной информации о его возможном переходе в легкую атлетику.
Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Недавно в сети появилась информация, что футболист Челси может сменить вид спорта.
В команде Михаила Мудрика прокомментировали возможную смену спорта футболистом из-за временной дисквалификации. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Inside The Games.
Сменит ли Мудрик вид спорта?
В сети появилась информация Михаил Мудрик из-за отстранения якобы планировал стать спринтером и выступить на Олимпийских играх в 2028 году. Представитель вингера Челси развеял, слухи о возможном переходе футболиста в другой спорт.
Михаил Мудрик не намерен становиться олимпийским спринтером. В команде вингера лондонского клуба отметили, что подобные утверждения ставят под сомнение его преданность футболу и портят репутацию.
Эти публикации наносят особый вред нашему клиенту, они вызвали очень значительный стресс и смущение, а также несут риск финансового ущерба. Осознание того, что ложные обвинения остаются свободно доступными для читателей в Интернете, вызывает у нашего клиента очень большой дискомфорт и тревогу,
– заявил представитель Мудрика.
Напомним, что британский сайт Goal, который разместил ложную статью о Михаила Мудрика принес извинения перед футболистом. Публикацию относительно возможной смены вида спорта вингером Челси также было удалено.
Отметим, что Михаил Мудрик попал в заявку Челси на сезон АПЛ 2025/2026. Украинский футболист есть в перечне игроков лондонского клуба на официальном сайте Премьер-лиги.
Михаил Мудрик отстранен из-за допинга: что известно?
Информация о дисквалификации Михаила Мудрика появилась в декабре 2024 года. С тех пор украинский футболист отстранен от матчей и тренировок Челси.
Виктор Вацко рассказал, подаст ли Челси в суд из-за допинга Михаила Мудрика. Блогер считает, что это стандартная процедура для подобного нарушения
Представители Михаила Мудрика пригласили открытие пробы "B". Вторая допинг-проба украинского футболиста также оказалась положительной.