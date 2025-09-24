Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Недавно в сети появилась информация, что футболист Челси может сменить вид спорта.

В команде Михаила Мудрика прокомментировали возможную смену спорта футболистом из-за временной дисквалификации. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Inside The Games.

Сменит ли Мудрик вид спорта?

В сети появилась информация Михаил Мудрик из-за отстранения якобы планировал стать спринтером и выступить на Олимпийских играх в 2028 году. Представитель вингера Челси развеял, слухи о возможном переходе футболиста в другой спорт.

Михаил Мудрик не намерен становиться олимпийским спринтером. В команде вингера лондонского клуба отметили, что подобные утверждения ставят под сомнение его преданность футболу и портят репутацию.

Эти публикации наносят особый вред нашему клиенту, они вызвали очень значительный стресс и смущение, а также несут риск финансового ущерба. Осознание того, что ложные обвинения остаются свободно доступными для читателей в Интернете, вызывает у нашего клиента очень большой дискомфорт и тревогу,

– заявил представитель Мудрика.

Напомним, что британский сайт Goal, который разместил ложную статью о Михаила Мудрика принес извинения перед футболистом. Публикацию относительно возможной смены вида спорта вингером Челси также было удалено.

Отметим, что Михаил Мудрик попал в заявку Челси на сезон АПЛ 2025/2026. Украинский футболист есть в перечне игроков лондонского клуба на официальном сайте Премьер-лиги.

Михаил Мудрик отстранен из-за допинга: что известно?