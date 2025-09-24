Представник Мудрика прокоментував чутки про виступ футболіста на Олімпіаді-2028
- У команді Михайла Мудрика висловилися про чутки щодо зміни виду спорту через тимчасову дискваліфікацію.
- Британський сайт Goal видалив статтю та перепросив перед Мудриком за поширення неправдивої інформації про його можливий перехід у легку атлетику.
Михайло Мудрик відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Нещодавно у мережі з'явилась інформація, що футболіст Челсі може змінити вид спорту.
У команді Михайла Мудрика прокоментували можливу зміну спорту футболістом через тимчасову дискваліфікацію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Inside The Games.
Чи змінить Мудрик вид спорту?
У мережі з'явилась інформація Михайло Мудрик через відсторонення нібито планував стати спринтером та виступити на Олімпійських іграх у 2028 році. Представник вінгера Челсі розвіяв, чутки про можливий перехід футболіста у інший спорт.
Михайло Мудрик не має намірів ставати олімпійським спринтером. У команді вінгера лондонського клубу наголосили, що подібні твердження ставлять під сумнів його відданість футболу та псують репутацію.
Ці публікації завдають особливої шкоди нашому клієнту, вони спричинили дуже значний стрес та збентеження, а також несуть ризик фінансової шкоди. Усвідомлення того, що неправдиві звинувачення залишаються вільно доступними для читачів в Інтернеті, викликає у нашого клієнта дуже великий дискомфорт та тривогу,
– заявив представник Мудрика.
Нагадаємо, що британський сайт Goal, який розмістив хибну статтю про Михайла Мудрика перепросив перед футболістом. Публікацію стосовно можливої зміни виду спорту вінгером Челсі також було видалено.
Відзначимо, що Михайло Мудрик потрапив у заявку Челсі на сезон АПЛ 2025/2026. Український футболіст є у переліку гравців лондонського клубу на офіційному сайті Прем'єр-ліги.
Михайло Мудрик відсторонений через допінг: що відомо?
Інформація про дискваліфікацію Михайла Мудрика з'явилась у грудні 2024 року. Відтоді український футболіст відсторонений від матчів та тренувань Челсі.
Віктор Вацко розповів, чи подасть Челсі до суду через допінг Михайла Мудрика. Блогер вважає, що це стандартна процедура для подібного порушення
Представники Михайла Мудрика запросили відкриття проби "B". Друга допінг-проба українського футболіста також виявилася позитивною.