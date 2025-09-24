Михайло Мудрик відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Нещодавно у мережі з'явилась інформація, що футболіст Челсі може змінити вид спорту.

У команді Михайла Мудрика прокоментували можливу зміну спорту футболістом через тимчасову дискваліфікацію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Inside The Games.

Чи змінить Мудрик вид спорту?

У мережі з'явилась інформація Михайло Мудрик через відсторонення нібито планував стати спринтером та виступити на Олімпійських іграх у 2028 році. Представник вінгера Челсі розвіяв, чутки про можливий перехід футболіста у інший спорт.

Михайло Мудрик не має намірів ставати олімпійським спринтером. У команді вінгера лондонського клубу наголосили, що подібні твердження ставлять під сумнів його відданість футболу та псують репутацію.

Ці публікації завдають особливої ​​шкоди нашому клієнту, вони спричинили дуже значний стрес та збентеження, а також несуть ризик фінансової шкоди. Усвідомлення того, що неправдиві звинувачення залишаються вільно доступними для читачів в Інтернеті, викликає у нашого клієнта дуже великий дискомфорт та тривогу,

– заявив представник Мудрика.

Нагадаємо, що британський сайт Goal, який розмістив хибну статтю про Михайла Мудрика перепросив перед футболістом. Публікацію стосовно можливої зміни виду спорту вінгером Челсі також було видалено.

Відзначимо, що Михайло Мудрик потрапив у заявку Челсі на сезон АПЛ 2025/2026. Український футболіст є у переліку гравців лондонського клубу на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрик відсторонений через допінг: що відомо?