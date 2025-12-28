Легендарный Шумахер стал самым богатым пилотом в истории Формулы-1

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер свою последнюю гонку в Формуле-1 провел в конце сезона 2012 года. Даже с течением времени "Красный барон" остается одним из самых успешных гонщиков.

Во время спортивной карьеры Михаэль Шумахер установил ряд рекордов, которые до сих пор остаются недостижимыми. Кроме того, немец сумел создать мощную финансовую империю, возглавив список самых богатых пилотов Формулы-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Racing News 365.

Сколько денег заработал Шумахер?

Состояние "Шуми" экспертами оценивается в 790 миллионов долларов. Немецкий гонщик значительно опередил семикратного чемпиона "королевских гонок" Льюиса Хэмилтона с его 304 миллионами долларов.

Далеко позади "Красного барона" остались Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Ники Лауда, которые находятся в первой пятерке.

Отметим, что эксперты учитывали не только деньги полученные по контракту, а также рекламные сделки, различные инвестиции и бизнес-проекты.

Топ-5 самых богатых пилотов Формулы-1

Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов Льюис Хэмилтон – 304 миллионов долларов Фернандо Алонсо – 264 миллионов долларов Кими Райкконен – 254 миллионов долларов Ники Лауда – 203 миллионов долларов

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы в результате падения во время катания на лыжах в Альпах. Сейчас легендарный гонщик прикован к постели и полностью зависит от медперсонала.

