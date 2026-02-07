Укр Рус
7 февраля, 19:56
Забил в собственные ворота и отдал ассист: украинец стал главным действующим лицом в матче АПЛ

Николай Брежицкий
  • В матче АПЛ Фулхэм - Эвертон Виталий Миколенко забил автогол в первом тайме и отдал результативную передачу во втором, помог команде сравнять счет.
  • Эвертон ведет переговоры о новом контракте с Миколенко, поскольку его текущее соглашение заканчивается летом 2026, а Атлетико Мадрид заинтересован в его подписании летом.

В матче 25-го тура АПЛ Фулхэм на своем поле принимал Эвертон украинца Виталия Миколенко. Поединок завершился со счетом 1-2 в пользу "ирисок".

Виталий Миколенко стал главным действующим лицом этого матча. В первом тайме украинский защитник срезал мяч в собственные ворота, а после перерыва отметился результативной передачей, передает 24 Канал.

Как сыграл Миколенко?

На 18-й минуте гостевого поединка против Фулхэма Виталий отметился автоголом. Форвард лондонцев Хименес пробил из пределов штрафной – Пикфорд справился, но мяч после сейва попал в 26-летнего украинца, отлетев от него в ворота.

Автогол Виталия Миколенко: смотрите видео

Во втором тайме Миколенко ребалитировался. Левый защитник Эвертона ассистировал Дьюсбери-Холл и Эвертон сравнял счет. А уже вскоре "ириски" вырвали победу 2-1.

Ассист Миколенко: смотрите видео

Виталий Миколенко в этом сезоне АПЛ

В сезоне 2025/2026 Английской Премьер лиги Виталий Миколенко провел 21 матч и отметился первым результативным действием.

Как пишет Goodison News, Миколенко мог пропустить матч Фулхэм – Эвертон из-за повреждения.

Трансферные слухи вокруг Миколенко

  • Эвертон ведет переговоры о новом контракте с игроком, поскольку его текущее соглашение истекает летом 2026. В начале сезона появились слухи о возможной продаже Миколенко.
  • В январе этого года была информация, что Атлетико Мадрид хочет подписать Миколенко летом как свободного агента, поскольку его контракт заканчивается.
  • Виталий перешел в Эвертон из Динамо в январе 2022 года за 23,5 миллиона евро.
     