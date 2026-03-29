Мирча Луческу потерял сознание на тренировке сборной Румынии по футболу

80-летнему главному тренеру румынской национальной команды Мирчи Луческу стало плохо во время подготовки к товарищеской игре со Словакией. С начала года наставник постоянно испытывает проблемы со здоровьем.

Луческу был госпитализирован прямо посреди тренировки румынской сборной. Его путешествие на следующий матч вместе с командой под большим вопросом, сообщила Федерация футбола Румынии.

В каком состоянии Мирча Луческу?

По сообщению пресс-службы футбольной федерации, с Луческу в воскресенье, 29 марта, произошел "медицинский инцидент".

Во время технического совещания, которое происходило прямо перед заключительной тренировкой румынской команды перед отлетом в Словакию, наставник потерял сознание.

Члены медицинской команды сборной немедленно приняли меры по оказанию Луческу необходимой срочной помощи. Также была сразу же вызвана бригада врачей по экстренному номеру 112.

Благодаря оперативной помощи персонала Мирча Луческу вернулся в сознание. Он был госпитализирован в одну из клиник в стабильном состоянии. Медицинские протоколы требуют от коуча определенное время оставаться под наблюдением.

Сейчас официального заявления о том, что Луческу пропустит контрольную игру со Словакией, нет. Но вероятность этого является высокой.

Что известно о работе Луческу с национальной сборной Румынии?