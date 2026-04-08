Прощание с Мистером: стали известны обстоятельства похорон Мирчи Луческу
- Прощание с Мирчей Луческу состоится на "Арене Национале" в Бухаресте с 8 по 10 апреля, а похоронят его на кладбище Беллу с воинскими почестями.
- Луческу умер из-за осложнений продолжительной болезни сердца, и соболезнования выразили его бывшие клубы и топ-клубы Европы.
Бывший тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу еще при жизни заранее позаботился о проводах его в последний путь. Выдающийся наставник будет похоронен в Бухаресте.
Возможность для болельщиков и неравнодушных отдать последний шанс румынской легенде будет уже сегодня, 8 апреля. Прощание продлится аж три дня, пишет sport.ro.
Где и когда будет происходить прощание с Луческу?
Гроб с телом Луческу в 17:00 8 апреля будет выставлен на "Арене Национале" в Бухаресте. Доступ желающих попрощаться с тренером будет организован так, чтобы избежать скопления. В 18:00 запланирована первая панихида.
9 апреля с 10:00 до 20:00 прощание продолжится на главном футбольном стадионе страны. А 10 апреля в 10 утра в церкви Святого Элевферия в Бухаресте будет проведена поминальная служба, доступ туда будет только у семьи и приглашенных гостей.
Какие обстоятельства похорон Луческу?
Похоронят Луческу на кладбище Беллу, где последний покой нашли немало выдающихся румын. Место на этом кладбище коуч приобрел более 10 лет назад. Похороны пройдут в сопровождении воинских почестей, Присутствовать будут лишь самые близкие Мистера.
Мирча Луческу сам выбрал текст последнего послания, которое будет выгравировано на его могиле.
Звание, слава, богатство – все это заканчивается на земле, любая красота, все погибает и тает. Пока вы живы, работайте, чтобы оставить после себя памятники и добрые дела,
– завещал написать Луческу.
Что известно о смерти Мирчи Луческу?
- Причиной смерти 80-летнего заслуженного тренера стали осложнения затянувшейся болезни сердца.
- С начала 2026 года Луческу несколько раз был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Однажды ему стало плохо прямо во время тренировки национальной сборной Румынии под его руководством.
- Соболезнования по поводу смерти выдающегося коуча выразили его бывшие команды в Украине Шахтер и Динамо. Также на это событие отреагировали в ряде топ-клубов Европы и в УЕФА.