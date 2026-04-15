Сын Мирчи Луческу сделал откровенное заявление после смерти отца
- Разван Луческу выразил благодарность за поддержку после смерти отца и призвал чаще общаться с родителями.
- Мирчу Луческу похоронили с воинскими почестями, в церемонии приняли участие только родственники и ближайшие приглашенные.
Как и Мирча Луческу, его сын Разван пошел тренерской дорогой – ныне он работает в греческом ПАОКе. После похорон отца румынский специалист рассказал о своих эмоциях.
Разван вернулся в свой клуб спустя два дня после того, как Мирчу Луческу провели в последний путь с воинскими почестями. Перед этим он успел пообщаться с румынскими журналистами, пишет Digi24.
Что сказал сын Луческу после смерти отца?
Разван выразил искреннюю благодарность всем людям, которые присоединились к последнему почитанию Мирчи Луческу, организовали прощание с ним, которое длилось три дня, а также помнили о нем и чувствовали близость к его семье в Бухаресте или в других уголках мира.
Сын легендарного тренера признался, что для него это чрезвычайно сложный момент, хотя он понимает, что многие люди теряли родителей.
Разван захотел дать каждому сыну и дочери один совет.
Те, у кого есть живые родители: разговаривайте с ними как можно чаще, как можно больше. Вам кажется, что вы контролируете время, решаете проблемы, что никогда ничего плохого не случится. Но вдруг происходит, и вы понимаете, что разговаривали недостаточно и делали недостаточно. Я чувствую, что в последнее время слишком мало говорил с отцом,
– трогательно сказал сын Мирчи Луческу.
Как в Бухаресте прощались с Мирчей Луческу?
- Как напоминает BBC, бывший тренер Шахтера и Динамо умер 7 апреля в возрасте 80 лет в результате проблем с сердцем, которые беспокоили Луческу еще с начала года.
- Отдать дань уважения специалисту можно было на стадионе "Арена Национале" в Бухаресте. Это сделали делегации обоих украинских грандов, от Шахтера лично приехал президент Ринат Ахметов.
- Луческу похоронили на кладбище Беллу, где он еще 10 лет назад приобрел место. Участие в церемонии принимали только родственники и ближайшие приглашенные. Государство обеспечило воинские почести для заслуженного тренера.