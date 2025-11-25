Маркевич рассказал, как Динамо спасти провальный сезон после серии поражений

Динамо впервые в истории потерпело три поражения подряд в УПЛ, уступив Шахтеру, ЛНЗ и Колосу, что привело к затруднительному положению команды в чемпионате. Тем не менее киевский клуб сохраняет шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций.

Кроме того, у "бело-синих" есть возможность выиграть Кубок Украины. Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о ситуации, которая сложилась в киевском клубе.

Читайте также Стыдно смотреть, – экс-звезда Динамо оценил перспективы киевлян в УПЛ

Что сказал Маркевич о Динамо?

Маркевич рассказал, на какой турнир стоит делать ставку киевскому клубу для того, чтобы спасти сезон.

Можно побиться и в чемпионате, но Кубок однозначно в приоритете. Динамо во всех трех соревнованиях нужно реабилитироваться. Однако увидим, удастся ли это киевлянам, или нет,

– сказал Маркевич.

Сейчас киевский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. От первого места, которое занимает Шахтер, "бело-синих" отделяет десять очков, а разница с третьей позицией лишь четыре пункта.

По мнению специалиста, Динамо еще может побороться за чемпионство, или хотя бы за место в первой тройке элитного дивизиона страны.

"Конечно, что могут, я уже раньше говорил, что все команды равны. Кто больше хочет, тот и будет выигрывать – все очень просто. Я не думаю, что Динамо слабее ЛНЗ, или другую команду. Нужно выходить на поле и отбрасывать все, что происходит внутри команды, все обиды и играть в футбол", – высказался экс-тренер.

Маркевич также считает, что в проблемах киевского клуба не виноваты тренеры команды.

"Динамо – это визитная карточка Украины, поэтому надо оправдывать надежды болельщиков, ведь нельзя так безвольно проигрывать. Я не уверен, что виноваты тренера, ведь в том году их носили на руках, а теперь они плохие" – резюмировал Маркевич.

Уволят ли Шовковского из Динамо?