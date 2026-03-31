Поскольку сборная Украины потерпела поражение в важном матче против Швеции, от команды все равно ожидают результата. Поэтому Мирон Богданович в интервью "Украинскому футболу" поделился своими мыслями и ожиданиями от следующего поединка.
Смотрите также Онлайн-трансляция товарищеского матча Украина – Албания
Что сказал Маркевич о матче Украина – Албания?
Предстоящий поединок сборной Украины против Албании стоит рассматривать как возможность проверить ближайший резерв команды.
По его словам, эта игра станет своеобразной тренировкой с повышенной ответственностью. Тренерскому штабу стоит предоставить шанс игрокам, которые не получили достаточно игрового времени в предыдущем матче против Швеции. В частности, речь идет о Романе Яремчуке, который имеет ограниченную практику во французском Лионе, и Матвее Пономаренко, который отличился в игре со шведами.
Эксперт отметил, что даже несмотря на товарищеский статус матча, сборная должна выходить на поле с максимальной ответственностью, ведь представляет страну. Команде нужно постепенно выходить из психологического спада после неудачи в отборе на чемпионат мира.
Играть нужно не со спущенными рукавами, ни в коем случае – это же главная команда страны! Конечно же, жаль, что сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, что и говорить, но жизнь на том не заканчивается. Должны как-то из той психологической ямы вылезать наши ребята,
– сказал бывший тренер.
Относительно возможного состава, Маркевич предполагает, что главный тренер Сергей Ребров может прибегнуть к существенной ротации, однако окончательное решение остается за наставником.
Прогнозировать точный результат матча Маркевич не берется, ведь составы обеих команд пока неизвестны. В то же время он убежден, что сборная Украины имеет все шансы не проиграть Албании, несмотря на то, что соперник является непростым.
Что известно о матче Украина – Албания?
- Товарищеский матч между сборными Украины и Албании 31 марта станет для обеих команд шансом подытожить неудачный отбор на чемпионат мира-2026. Украина проиграла Швеции (1:3), а Албания – Польше (1:2) в полуфиналах плей-офф и не вышли в финальную часть турнира.
Игра состоится в испанской Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Для Украины матч считается домашним, но из-за военного положения команда играет за рубежом.
Хотя поединок является лишь товарищеским и не имеет турнирного значения, он важен с психологической и кадровой точки зрения. После поражения от Швеции под давлением оказался главный тренер Сергей Ребров, и результат игры с Албанией может повлиять на его будущее.
Судить матч будет испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом, пишет сайт УЕФА.