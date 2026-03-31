Поскольку сборная Украины потерпела поражение в важном матче против Швеции, от команды все равно ожидают результата. Поэтому Мирон Богданович в интервью "Украинскому футболу" поделился своими мыслями и ожиданиями от следующего поединка.

Смотрите также Онлайн-трансляция товарищеского матча Украина – Албания

Что сказал Маркевич о матче Украина – Албания?

Предстоящий поединок сборной Украины против Албании стоит рассматривать как возможность проверить ближайший резерв команды.

По его словам, эта игра станет своеобразной тренировкой с повышенной ответственностью. Тренерскому штабу стоит предоставить шанс игрокам, которые не получили достаточно игрового времени в предыдущем матче против Швеции. В частности, речь идет о Романе Яремчуке, который имеет ограниченную практику во французском Лионе, и Матвее Пономаренко, который отличился в игре со шведами.

Эксперт отметил, что даже несмотря на товарищеский статус матча, сборная должна выходить на поле с максимальной ответственностью, ведь представляет страну. Команде нужно постепенно выходить из психологического спада после неудачи в отборе на чемпионат мира.

Играть нужно не со спущенными рукавами, ни в коем случае – это же главная команда страны! Конечно же, жаль, что сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, что и говорить, но жизнь на том не заканчивается. Должны как-то из той психологической ямы вылезать наши ребята,

– сказал бывший тренер.

Относительно возможного состава, Маркевич предполагает, что главный тренер Сергей Ребров может прибегнуть к существенной ротации, однако окончательное решение остается за наставником.

Прогнозировать точный результат матча Маркевич не берется, ведь составы обеих команд пока неизвестны. В то же время он убежден, что сборная Украины имеет все шансы не проиграть Албании, несмотря на то, что соперник является непростым.

Что известно о матче Украина – Албания?