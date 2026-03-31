Оскільки збірна України зазнала поразки у важливому матчі проти Швеції, від команди все одно очікують результату. Тому Мирон Богданович в інтерв'ю "Українському футболу" поділився своїми думками та очікуваннями від наступного поєдинку.

Що сказав Маркевич про матч Україна – Албанія?

Майбутній поєдинок збірної України проти Албанії варто розглядати як можливість перевірити найближчий резерв команди.

За його словами, ця гра стане своєрідним тренуванням із підвищеною відповідальністю. Тренерському штабу варто надати шанс гравцям, які не отримали достатньо ігрового часу в попередньому матчі проти Швеції. Зокрема, йдеться про Романа Яремчука, який має обмежену практику у французькому Ліоні, та Матвія Пономаренко, який відзначився у грі зі шведами.

Експерт наголосив, що навіть попри товариський статус матчу, збірна має виходити на поле з максимальною відповідальністю, адже представляє країну. Команді потрібно поступово виходити з психологічного спаду після невдачі у відборі на чемпіонат світу.

Грати потрібно не зі спущеними рукавами, в жодному випадку – це ж головна команда країни! Звісно ж, шкода, що збірна України не пробилась на чемпіонат світу, що й говорити, але ж життя на тому не завершується. Мають якось з тієї психологічної ями вилазити наші хлопці,

– сказав колишній тренер.

Щодо можливого складу, Маркевич припускає, що головний тренер Сергій Ребров може вдатися до суттєвої ротації, однак остаточне рішення залишається за наставником.

Прогнозувати точний результат матчу Маркевич не береться, адже склади обох команд поки що невідомі. Водночас він переконаний, що збірна України має всі шанси не програти Албанії, попри те, що суперник є непростим.

