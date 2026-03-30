Поединок против Албании может стать для национальной команды не только формальностью, но и переломным моментом в тренерской истории. Контракт Реброва действует еще несколько месяцев, но его будущее остается открытым, сообщает 24 Канал.
Когда заканчивается контракт Реброва?
Главный тренер сборной Украины возглавил команду летом 2023 года, подписав соглашение на два отборочных цикла – Евро-2024 и чемпионата мира-2026. Действующий контракт специалиста действует до 30 июля 2026 года.
В Украинской ассоциации футбола неоднократно подчеркивали, что не рассматривают вариант досрочной смены наставника и планируют дать ему завершить отборочный цикл. Президент УАФ Андрей Шевченко заявлял, что федерация "не рассматривает замену Реброва" и он может спокойно работать дальше.
После матча со Швецией Ребров избегал вопросов об отставке, заявив, что у него впереди еще одна игра.
В версии пресс-конференции, что была обнародована на сайте УАФ, вопросы журналистов о прекращении работы тренера были вырезаны.
Ребров в сборной Украины: за и против
Известный шоумент и телеведущий Игорь Кондратюк в комментарии "Blik" предположил, что Сергей Ребров уйдет из сборной в ближайшее время.
У него заканчивается контракт через несколько месяцев, а главную задачу он не выполнил. Какой смысл уходить за два дня до товарищеского матча? Уйдет после него, я в этом даже не сомневаюсь. Я не думаю, что ему кто-то продлит контракт при такой непонятной игре сборной,
– добавил Кондратюк.
В то же время легенда украинского футбола и экс-тренер сборной Йожеф Сабо не видит, кто может заменить Реброва на этой должности. Специалист убежден, что даже в случае изменений на тренерском мостике команду должен возглавлять украинский специалист.
Мы не будем решать, уходить ли Реброву в отставку. Шевченко мне не звонит и не спрашивает, кого назначать. Думаю, они сами разберутся,
– заявил экс-наставник.
Ребров может остаться?
- За день до товарищеского матча с Албанией появилась информация, что Сергей Ребров рассматривает вариант продления контракта со сборной Украины.
- На этот шаг главного тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству после окончания нынешнего контракта с УАФ.
- Зарплату главного тренера, согласно условиям контракта, оценивают в около 1 миллиона 250 тысяч евро в год.