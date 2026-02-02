Мог стать звездой сборной Бразилии, если бы не гулянки: Маркевич назвал самого сложного футболиста

Мирон Маркевич рассказал о футболистах, с которыми было сложнее всего находить общий язык. Среди них он выделил легендарных Жажу и Рыкуна.

Поделился этим украинский тренер в эксклюзивном интервью сайту "Украинский футбол". Он рассказал о своих наблюдениях относительно работы с Жажей и Рыкуном и об их поведении на поле и вне его.

Смотрите также Маркевич рассказал, как Динамо спасти провальный сезон после серии поражений

Что вспоминает Маркевич о Жаже и Рыкуне?

Первым сложным игроком, по словам экстренера, был Жажа, который никак не мог прижиться в Европе. Он вспоминал, как тот появился на просмотр в Турции с бутсами прямо в пакете во время тренировки – такого случая раньше не случалось.

По словам тренера, если бы Жажа ставил футбол на первом месте, он мог бы стать топ-игроком сборной Бразилии. Хотя он не пьянствовал, его очень привлекали гулянки, развлечения и дискотеки, у него всегда было много друзей из Бразилии, всем он покупал подарки, а иногда даже жарил шашлыки на балконе прямо на паркетных досках.

Что касается Рыкуна, с ним все было понятно, но они работали вместе четыре года. Маркевич имел собственную методику его воспитания: отправлял игрока, потом возвращал, понимая, что полностью изменить его недостатки невозможно, но как тренер должен был использовать его потенциал.

Рыкун очень серьезно помог команде, за что тренер ему благодарен.

Что известно о Маркевиче, Жажу и Рыкуне?