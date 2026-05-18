Маркевич рассказал, есть ли у него предложения снова тренировать

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что сейчас происходит в его карьере. Специалист был одним из претендентов на тренерское кресло в сборной Украины.

Новым наставником ниональной команды стал Андреа Мальдера. Маркевич в эксклюзивном комментарии Маркевичу в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, планирует ли возобновлять тренерскую карьеру.

После отставки Сергея Реброва Маркевич долгое время рассматривался украинским футбольным сообществом как потенциальный следующий глава "сине-желтой" команды.

Но в понедельник, 18 мая, УАФ представила Андреа Мальдеру в роли главного тренера сборной на минимум два последующих года.

В комментарии для 24 Канала, Маркевич прокомментировал текущую ситуацию вокруг своего будущего. Он ответил на вопрос о том, можно ли в ближайшее время ожидать его на тренерском мостике в какой-то команде.

Пока ничего нет, поэтому извините,

– сказал Маркевич.

Отметим, что последним клубом в котором работал специалист – были львовские Карпаты в сезоне 2023/24. По итогам той кампании "зелено-белая" команда заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и вернулась в элиту украинского футбола.

Он является бывшим тренером национальной команды. Впервые 75-летний специалист возглавил сборную в 2010 году. Тогда Маркевич провел в роли наставника четыре товарищеских поединка. Все они обошлись без поражений. Три победы и одна ничья.

Напомним, что в апреле комментарий для 24 Канала дал Йожеф Сабо. Бывший тренер Динамо заявил, что считает Мирона Маркевича оптимальным вариантом для работы с национальной сборной Украины. Он заметил, что экс-наставник Карпат – опытный тренер, который хорошо знает, что делает. По словам Сабо, таких кандидатов больше нет.

