Речь о 24-летнем Данииле Колеснике, который играл за вторую команду Колоса. Как сообщает Inside UPL, на этом кадровые проблемы клуба не завершились.

Что случилось в Колосе?

Колесник выложил у себя в соцсетях видео, где он бьет военнослужащего и ругается на него на русском. Реакция клуба была мгновенной – с Даниилом был расторгнут контракт.

Теперь же СМИ сообщают, что нескольких представителей Колоса-2 мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Речь где о как минимум двух футболистах, а также персонал команды.

Отмечается, что игроки уже проходят службу в учебном центре. В самом клубе ситуацию пока не комментируют, хотя пока Колос-2 еще не возобновил выступления после зимней паузы.

Напомним, что Колос-2 и Колос являются командами одного владельца, однако играют они разных профессиональных лигах. Основная команда клуба с Киевщины идет седьмой в УПЛ, тогда как "дубль" ковалевцев лидирует в группе Б Второй лиги (третий дивизион Украины).

Что известно о скандале с Колесником?