Легенды Динамо и беглецы-неудачники: кого из украинских футболистов мобилизовали в ряды ВСУ

Полномасштабная война в Украине повлияла на мир спорта и заставила спортсменов изменить свою жизнь. Многие атлеты вступили в ряды ВСУ и пошли защищать Родину.

Среди бойцов украинской армии есть немало футболистов, в том числе довольно известных. 24 Канал вспомнил, кто из известных украинских игроков был мобилизован в ряды ВСУ.

ДЕНИС ГАРМАШ



Гармаш неожиданно оказался в ТЦК / фото УНИАН

Довольно свежая история с мобилизацией Гармаша. Экс-игрок Динамо сейчас выступает за Лисное и попал в ТЦК после того, как его ночью остановили полицейские.

В СМИ ходили слухи о принудительном характере задержания игрока и вымогательства у него взятки. В конце концов Киевский городской ТЦК и СП опроверг эту информацию.

Согласно их данным, Денис уже прошел ВВК и выбрал себе подразделение для службы. Где именно будет служить Гармаш – пока не сообщалось. Ранее мы рассказывали всю основную информацию об экс-игроке Динамо.

АЛЕКСАНДР АЛИЕВ



Александр Алиев пошел в ВСУ в 2022-м / скриншот из видео

Наиболее известным футболистом в рядах ВСУ можно назвать Александра Алиева. Бывшая звезда Динамо и сборной Украины добровольно вступил в ряды теробороны еще в 2022 году.

Тогда Александр участвовал в боях за Киев в составе 129-го батальона 112-й отдельной бригады теробороны. В 2023 году он был переведен в воинскую часть A4723.

Сейчас Алиев является солдатом резерва и не участвует в боевых действиях. Периодически экс-игрок приезжает в Донецкую область к воинам, но в основном Александр находится в Киеве и участвует в соревнованиях по медиафутболу.

ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИКАН



Владислав Великан сыграл за сборную Украины после мобилизации / фото УАФ

Еще один известный случай с мобилизацией игрока сборной Украины. Более того, действующего игрока "сине-желтых"! В 2022-м вингер тогда еще Колоса присоединился к теробороне Киева и поставил свою карьеру на паузу.

Позже вингера перевели в боевую бригаду и отправили в Краматорск. Всего на службе Владислав пробыл восемь месяцев, из которых два – на передовой. А в октябре 2023-го игрок возобновил карьеру в Колосе.

Также Великан вспоминал о прилете в 10-ти метрах. Прорывом для игрока стал 2025 год, когда вингер оформил гол и три ассиста против Шахтера. Летом же футболист перебрался в Полесье, а в сентябре дебютировал за сборную Украины.

ВЛАДИСЛАВ ВАЩУК



Владислав Ващук присоединился к Нацгвардии / фото из фейсбука экс-игрока Динамо

Настоящая легенда Динамо и сборной Украины неожиданно решил для себя вступить в ряды ВСУ в 2023 году в возрасте 48 лет. Бывший защитник решил бороться с "русским миром",

Владислав стал бойцом Нацгвардии, вступив в бригаду "Ураган". Бывший футболист, который, кстати, поиграл в московском Спартаке, активно использует свою медийность для сбора средств на нужды ВСУ.

НИКОЛАЙ СИРАШ



Сираша поймали на вокзале в Хусте / фото ФК Хуст

В 2024 году в СМИ попала информация о задержании игрока ФК Хуст Николая Сираша. Футболиста забрали на городском вокзале и доставили в ТЦК.

Тогда клуб уверял, что их футболиста задержали незаконно. Более того, по их информации, команды даже отказывались приезжать в Хуст на матчи Первой лиги из-за угрозы быть задержанным на вокзале.

В конце концов, команда прекратила свои выступления в Первой лиге в 2024 году. А через год, летом 2025-го, Сираш оказался в заявке киевского Локомотива, который обеспечил 25-летнему Николаю бронирование.

АРТУР РУДЬКО



Артур Рудько пытался сбежать из Украины / фото из инстаграма игрока

Наиболее скандальная история относительно мобилизации произошла в сентябре этого года. Экс-игрок Динамо и Шахтера Артур Рудько покинул Черноморец и пропал из новостных строк СМИ.

А появился он там только после сообщения о том, что Артура задержали при попытке незаконного пересечения границы. Рудько пытался выехать из Украины в сторону Молдовы под прикрытием "опеки над ребенком".

Затем выяснилось, что Рудько на тот момент уже был мобилизован и должен был прибыть в ТЦК на службу. За это время игрок ушел в СЗЧ и пытался сбежать из Украины, заплатив за организацию побега около 8 тысяч долларов. В итоге план Рудько с треском провалился.