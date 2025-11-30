Легенди Динамо та втікачі-невдахи: кого з українських футболістів мобілізували до лав ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні вплинула на світ спорту та змусила спортсменів змінити своє життя. Чимало атлетів вступили до лав ЗСУ та пішли захищати Батьківщину.

Серед бійців української армії є чимало футболістів, в тому числі доволі відомих. 24 Канал згадав, хто із відомих українських гравців був мобілізований до лав ЗСУ.

ДЕНИС ГАРМАШ



Гармаш несподівано опинився у ТЦК / фото УНІАН

Доволі свіжа історія з мобілізацією Гармаша. Ексгравець Динамо нині виступає за Лісне та потрапив у ТЦК після того, як його вночі зупинили поліцейські.

У ЗМІ ширились чутки про примусовий характер затримки гравця та вимагання у нього хабаря. Зрештою Київський міський ТЦК та СП спростував цю інформацією.

Згідно з їх даними, Денис вже пройшов ВЛК та обрав собі підрозділ для служби. Де саме служитиме Гармаш – поки не повідомлялось. Раніше ми розповідали всю основну інформацію про ексгравця Динамо.

ОЛЕКСАНДР АЛІЄВ



Олександр Алієв пішов до ЗСУ у 2022-му / скріншот з відео

Найбільш відомим футболістом у лавах ЗСУ можна назвати Олександра Алієва. Колишня зірка Динамо та збірної України добровільно вступив до лав тероборони ще у 2022 році.

Тоді Олександр брав участь у боях за Київ у складі 129-го батальйону 112-ї окремої бригади тероборони. У 2023 році він був переведений до військової частини A4723.

Зараз Алієв є солдатом резерву та не бере участь у бойових діях. Періодично ексгравець приїжджає у Донецьку область до воїнів, але в основному Олександр знаходиться у Києві та бере участь у змаганнях з медіафутболу.

ВЛАДИСЛАВ ВЕЛЕТЕНЬ



Владислав Велетень зіграв за збірну України після мобілізації / фото УАФ

Ще один відомий випадок з мобілізацією гравця збірної України. Ба більше, чинного гравця "синьо-жовтих"! У 2022-му вінгер тоді ще Колоса доєднався до тероборони Києва та поставив свою кар'єру на паузу.

Пізніше вінгера перевели до бойової бригади та відправили у Краматорськ. Загалом на службі Владислав пробув вісім місяців, з яких два – на передовій. А у жовтні 2023-го гравець відновив кар'єру в Колосі.

Також Велетень згадував про приліт в 10-ти метрах. Проривом для гравця став 2025 рік, коли вінгер оформив гол та три асисти проти Шахтаря. Влітку ж футболіст перебрався у Полісся, а у вересні дебютував за збірну України.

ВЛАДИСЛАВ ВАЩУК



Владислав Ващук доєднався до Нацгвардії / фото з фейсбуку ексгравця Динамо

Справжня легенда Динамо та збірної України несподівано вирішив для себе вступити до лав ЗСУ у 2023 році у віці 48 років. Колишній захисник вирішив боротися із "русскім міром",

Владислав став бійцем Нацгвардії, вступивши у бригаду "Буревій". Колишній футболіст, який, до речі, пограв у московському Спартаку, активно використовує свою медійність для збору коштів на потреби ЗСУ.

МИКОЛА СИРАШ



Сираша спіймали на вокзалі в Хусті / фото ФК Хуст

У 2024 році в ЗМІ потрапила інформація про затримання гравця ФК Хуст Миколи Сираша. Футболіста забрали на міському вокзалі та доставили до ТЦК.

Тоді клуб запевняв, що їх футболіста затримали незаконно. Ба більше, за їх інформацією, команди навіть відмовлялись приїжджати в Хуст на матчі Першої ліги через загрозу бути затриманим на вокзалі.

Зрештою команда зупинила свої виступи у Першій лізі у 2024 році. А за рік, влітку 2025-го, Сираш опинився у заявці київського Локомотива, який забезпечив 25-річному Миколі бронювання.

АРТУР РУДЬКО



Артур Рудько намагався втекти з України / фото з інстаграму гравця

Найбільш скандальна історія стосовно мобілізації сталась у вересні цього року. Ексгравець Динамо та Шахтаря Артур Рудько залишив Чорноморець та пропав з новинних рядків ЗМІ.

А з'явився він там лише після повідомлення про те, що Артура затримали при спробі незаконного перетину кордону. Рудько намагався виїхати з України у бік Молдови під прикриттям "опіки над дитиною".

Потім з'ясувалось, що Рудько на той момент вже був мобілізований та мав прибути до ТЦК на службу. За цей час гравець пішов у СЗЧ і намагався втекти з України, заплативши за організацією втечі близько 8 тисяч доларів. У підсумку плану Рудька з тріском провалився.