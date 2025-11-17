Приехал со свитой показать дриблинг: экс-тренер сборной Украины рассказал о понтах от Мудрика
- Вячеслав Богоделов вспомнил курьезные моменты с понтами со стороны Михаила Мудрика.
- Украинец был отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг.
Михаил Мудрик остается одним из лучших украинских игроков современности. При этом игрок всегда выделялся чрезмерным желанием быть в центре внимания.
Особенно Мудрик любил брать игру на себя и показывать индивидуальные качества. Об одном из таких случаев вспомнил экс-наставник юношеской сборной Украины Вячеслав Богоделов в комментарии FanDay, сообщает 24 Канал.
Как Мудрик хвастался перед тренерами?
Именно когда он был в тренерском штабе "сине-желтых", Михаила вызвали впервые на сбор. Богоделов вспомнил, как в 2015 году футболист пытался произвести впечатление на коуча.
Это был первый селекционный сбор в 2015-м или 2016-м. Тогда собиралась сборная 2001 года рождения. Михаил приехал не сам, а со свитой, которая очень его опекала. Михаил вел себя достаточно скромно. Но когда пошли спарринги, то очень любил взять мяч и возле тренерской скамейки показать дриблинг. Главный тренер Олег Кузнецов говорил, чтобы шел к воротам соперника и там получал по ногам,
– рассказал Богоделов.
Согласно данным Transfermarkt, Мудрик впервые сыграл за сборную Украины U-16 в 2017 году. Тогда он провел две товарищеские игры и отметился дублем в ворота Греции.
Позже вингер стабильно играл за команды U-17, U-19 и молодежную сборную, а в 2023 году добрался с командой U-21 до полуфинала Евро. В 2022 году Мудрик дебютировал в национальной сборной, за которую забил 3 гола в 28-ми матчах.
Почему Мудрик не играет почти год?
- В 2023 году Михаил перебрался из Шахтера в Челси за безумные 70 миллионов евро. Однако заиграть в лондонском клубе ему помешал допинг-скандал.
- В декабре прошлого года вингер сдал положительный тест на допинг. В его организме был найден запрещенный препарат мельдоний.
- Из-за этого Челси отстранил игрока от тренировок, а сам футболист получил пока бессрочный бан во всех турнирах.
- Мудрик заявил, что не принимал допинг по собственному желанию. Однако, по слухам от СМИ, проба "Б" также показала положительный результат.
- Ожидается, что игрок будет вне игры минимум два года. Пока же срок дисквалификации украинца неизвестен. К слову, Челси приняло кардинальное решение по Мудрику.