Приїхав зі свитою показати дриблінг: екстренер збірної України розповів про понти від Мудрика

Михайло Мудрик залишається одним з найкращих українських гравців сучасності. При цьому гравець завжди виділявся надмірним бажанням бути в центрі уваги.

Особливо Мудрик полюбляв брати гру на себе і показувати індивідуальні якості. Про один з таких випадків згадав екснаставник юнацької збірної України В'ячеслав Богодєлов в коментарі FanDay, повідомляє 24 Канал.

Як Мудрик хизувався перед тренерами?

Саме коли він був у тренерському штабі "синьо-жовтих", Михайла викликали вперше на збір. Богодєлов пригадав, як у 2015 році футболіст намагався справити враження на коуча.

Це був перший селекційний збір у 2015-му чи 2016-му. Тоді збиралася збірна 2001 року народження. Михайло приїхав не сам, а зі свитою, яка дуже його опікувала. Михайло поводив себе досить скромно. Але коли пішли спаринги, то дуже любив взяти м'яч і біля тренерської лави показати дриблінг. Головний тренер Олег Кузнєцов казав, щоб йшов до воріт суперника і там отримував по ногах,

– розповів Богодєлов.

Згідно з даними Transfermarkt, Мудрик вперше зіграв за збірну України U-16 у 2017 році. Тоді він провів дві товариські гри та відзначився дублем у ворота Греції.

Пізніше вінгер стабільно грав за команди U-17, U-19 та молодіжну збірну, а у 2023 році дістався із командою U-21 до півфіналу Євро. У 2022 році Мудрик дебютував у національній збірній, за яку забив 3 голи у 28-ми матчах.

