Офицерам все равно, как попал мельдоний, – Милевский прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

Вингер Челси Михаил Мудрик уже третий месяц находится вне футбола из-за проваленной допинг-пробы. Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский припомнил похожий случай со своим одноклубником.

Артем Милевский предположил, что Михаил Мудрик может получили немалый срок дисквалификации. После этого вингеру Челси будет скложно выйти на свой прежний уровень, пишет 24 Канал со ссылкой на sport-express.ua.

Читайте также Стильный Мудрик и трио динамовцев: украинские секс-символы футбола, у которых до сих пор свободное сердце

Это очень серьезно для Мудрика

Бывший форвард Динамо и сборной Украины провел параллель с Романом Еременко, с которым вместе играл за "бело-синих".

Помните Рому Еременко, который играл в Динамо? Так вот. В ЦСКА его поймали на употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали на два года. После этого он уже не смог вернуться на прошлый уровень. Это очень серьезно,

– сказал Милевский.

Милевский уверен в невиновности Мудрика. Однако хорошая репутация не поможет отменить дисквалификацию.

"Я уверен, что Мудрик – нормальный малый. Он не пьет, не курит, и этот допинг, вероятнее всего, к нему попал по ошибке. Но в любом случае отвечать будет он. Офицерам все равно, как в его организм попал мельдоний, случайно или нет", – рассказал Милевский.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест в конце 2024 года. Футболиста отстранили от тренировок и матчей на период расследования.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, мог ли Мудрик употреблять допинг. По мнению функционера, с такими природными данными Михаил не нуждается в дополнительных стимуляторах.