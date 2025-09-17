Самый дорогой украинский футболист в истории Михаил Мудрик остается без футбола. В организме украинца нашли мельдоний, который попал под запрет для спортсменов еще в 2016 году.

Вингер сборной Украины продолжает оставаться без футбола из-за положительного допинг-теста. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, стало известно о новых интересных деталях относительно этого скандала.

Виновата ли УАФ в допинге Мудрика?

В организме Мудрика нашли запрещенный препарат мельдоний. Его часто используют для улучшения дыхательной функции, увеличения выносливости и лечения сердечных заболеваний.

Вероятно, препарат попал в организм Михаила во время его пребывания в лагере национальной сборной. Однако Украинская ассоциация футбола отрицает свою причастность к этому.

УАФ не является частью этого дела. WADA или Английская футбольная ассоциация не присылали ни одного запроса в УАФ по этому вопросу. Мы тесно контактируем с адвокатами Мудрика и предоставляем им всю необходимую информацию. Мы не можем предоставить дальнейших комментариев. Но ни один официальный представитель УАФ, персонал, врачи или тренер сборной не были причастны к этому,

– говорится в сообщении от организации.

Интересны и отношения между Михаилом Мудриком и президентом УАФ Андреем Шевченко. Сообщается, что легендарный футболист ни разу не встретился с игроком Челси с момента объявления бана.

Это особенно странно, учитывая, что оба живут в Лондоне. Ранее журналист Игорь Бурбас утверждал, что мельдоний попал в организм Мудрика через стволовые клетки, а инициатором инъекции был якобы сам Шевченко.

Реакция Шахтера на скандал

Однако другие источники не подтверждали эту гипотезу. Также журналист сообщал, что Шахтер может подать в суд на УАФ из-за положительного допинг-теста Мудрика.

Клуб мог получить около 30 миллионов евро в виде бонусов за выступления игрока. Теперь же их вероятность является минимальной, учитывая бан Михаила. В конце концов генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг эту теорию.

Время от времени я разговаривал с Мудриком по телефону. Мы даже несколько раз встречались в Лондоне. Мы поддерживаем контакт, потому что он воспитанник нашей академии и игрок высокого уровня. Наши отношения всегда были хорошими. Я считаю важным поддержать его морально в этот период. Мы связались с УАФ, попросили их поддержать Мудрика. Эта ситуация влияет на имидж украинского футбола. Я не знаю, откуда взялась эта информация об иске против УАФ. Чушь, эта идея не имеет никаких оснований,

– рассказал Сергей Палкин.

Чем сейчас занимается Мудрик?

Последний раз Мудрик появился на поле в конце ноября 2024 года. После сообщения о положительном допинг-тесте Михаил заявил, что не употреблял препарат сознательно и готов сотрудничать со следствием.

С тех пор игрок почти не появляется на публике и ведет довольно скромную активность в соцсетях. Челси также взял паузу в этом вопросе и ждет вердикта от FA.

Детали допинг-скандала Мудрика: