Допинг-скандал Мудрика: стали известны новые детали о возможной причастности УАФ и Шевченко
- Михаил Мудрик остается без футбола из-за положительного допинг-теста на мельдоний.
- Украинская ассоциация футбола отрицает свою причастность к этому инциденту.
- Шахтер же отреагировал на новость о возможности подачи иска против УАФ.
Самый дорогой украинский футболист в истории Михаил Мудрик остается без футбола. В организме украинца нашли мельдоний, который попал под запрет для спортсменов еще в 2016 году.
Вингер сборной Украины продолжает оставаться без футбола из-за положительного допинг-теста. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, стало известно о новых интересных деталях относительно этого скандала.
Виновата ли УАФ в допинге Мудрика?
В организме Мудрика нашли запрещенный препарат мельдоний. Его часто используют для улучшения дыхательной функции, увеличения выносливости и лечения сердечных заболеваний.
Вероятно, препарат попал в организм Михаила во время его пребывания в лагере национальной сборной. Однако Украинская ассоциация футбола отрицает свою причастность к этому.
УАФ не является частью этого дела. WADA или Английская футбольная ассоциация не присылали ни одного запроса в УАФ по этому вопросу. Мы тесно контактируем с адвокатами Мудрика и предоставляем им всю необходимую информацию. Мы не можем предоставить дальнейших комментариев. Но ни один официальный представитель УАФ, персонал, врачи или тренер сборной не были причастны к этому,
– говорится в сообщении от организации.
Интересны и отношения между Михаилом Мудриком и президентом УАФ Андреем Шевченко. Сообщается, что легендарный футболист ни разу не встретился с игроком Челси с момента объявления бана.
Это особенно странно, учитывая, что оба живут в Лондоне. Ранее журналист Игорь Бурбас утверждал, что мельдоний попал в организм Мудрика через стволовые клетки, а инициатором инъекции был якобы сам Шевченко.
Реакция Шахтера на скандал
Однако другие источники не подтверждали эту гипотезу. Также журналист сообщал, что Шахтер может подать в суд на УАФ из-за положительного допинг-теста Мудрика.
Клуб мог получить около 30 миллионов евро в виде бонусов за выступления игрока. Теперь же их вероятность является минимальной, учитывая бан Михаила. В конце концов генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг эту теорию.
Время от времени я разговаривал с Мудриком по телефону. Мы даже несколько раз встречались в Лондоне. Мы поддерживаем контакт, потому что он воспитанник нашей академии и игрок высокого уровня. Наши отношения всегда были хорошими. Я считаю важным поддержать его морально в этот период. Мы связались с УАФ, попросили их поддержать Мудрика. Эта ситуация влияет на имидж украинского футбола. Я не знаю, откуда взялась эта информация об иске против УАФ. Чушь, эта идея не имеет никаких оснований,
– рассказал Сергей Палкин.
Чем сейчас занимается Мудрик?
Последний раз Мудрик появился на поле в конце ноября 2024 года. После сообщения о положительном допинг-тесте Михаил заявил, что не употреблял препарат сознательно и готов сотрудничать со следствием.
С тех пор игрок почти не появляется на публике и ведет довольно скромную активность в соцсетях. Челси также взял паузу в этом вопросе и ждет вердикта от FA.
Детали допинг-скандала Мудрика:
- В 2023 году Челси выплатил Шахтеру 70 миллионов евро за трансфер Мудрика.
- Михаил остается отстраненным от футбола и тренировок с Челси с декабря прошлого года.
- Сторону игрока защищает компания Morgan Sports Law, которая помогала в похожем скандале экс-игроку Ювентуса Полю Поба.
- Ранее сообщалось, что сторона украинца запросила открытия пробы Б, но и она оказалась положительной.
- Максимальный срок отстранения может составлять 4 года, но есть вероятность, что дисквалификация Мудрика за допинг будет уменьшена.
- Сам футболист в последний раз появился на публике в мае, когда посетил Вроцлав ради финала Лиги конференций.
- Мудрик встретился с болельщиками на улице, а также вместе с Челси праздновал победу в турнире.
- Недавно же Мудрику начали приписывать роман с новой девушкой, которую он тегнул в инстаграме.
- Ранее украинцу приписывали отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой.